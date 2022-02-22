تحرك برلماني لتحويل رشيد لمدينة ذات طابع خاص ومتحف إسلامي مفتوح

تقدم النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة وذلك بخصوص تحويل مدينة رشيد لمدينة ذات طابع خاص تتبع مجلس الوزراء، وجعلها متحفا مفتوحا تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي.

وأوضح الجاهل، أن مدينة رشيد المدينة الأولى بعد القاهرة التى ما زالت تحتفظ نسبيًا فى بعض أجزائها بطابعها المعمارى، وذلك بما تحتويه من آثار إسلامية قائمة ترجع إلى العصر العثمانى، كما تضم المحافظة 12 مسجدا أثريا.

وأوضح عضو مجلس النواب، أنه وأثناء فعاليات المؤتمر الدورى الرابع للشباب بالإسكندرية في يونيو ٢٠١٧، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، توجيهاته بالاهتمام بمدينة رشيد، وتحويلها الى متحف مفتوح بهدف إحياء وتطوير المدينة أثريا لما تملكه من معايير دولية تؤهلها للتسجيل في قائمة التراث العالمى لليونسكو، خاصة أنها في قائمتها التمهيدية منذ نحو 18 عاما، إلى جانب تحويلها إلى مدينة سياحية عالمية تأخذ مكانتها التى تستحقها على خريطة السياحة الإقليمية والدولية، إلا أن كل ذلك توقف، ولم يتم الى الآن تنفيذ هذه الرؤى والتوجيهات الرئاسية، مما دفعنا للتقدم بمقترحنا هذا.

وطالب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، بتحويل مدينة رشيد إلى مدينة ذات طابع خاص، واعتبار مدينة رشيد متحفا مفتوحا للآثار الإسلامية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

في سياق آخر، قال النائب أحمد مهنا، عضو مجلس النواب، إن لجنة القوى العاملة قد ناقشت أزمة عمال شركة مضارب الإسكندرية وعدم صرف مستحقاتهم المالية بالمخالفة لتوجيهات الرئيس، وأقر القائم باعمال مصفى الشركة حاليا بحق العمال فى المعاش والعلاوات الخمسة، حيث أن الشركة قامت بتسديد مستحقات العمال للمعاش للهيئة اول بأول.

وأوضح مهنا، أن أقر بذلك ايضا نائب رئيس الهيئة وطلب مهلة لمدة أسبوعين لإحضار ما يثبت أحقيتهم ومقدارها لإمكانية الصرف وموعد الصرف.