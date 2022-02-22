الثلاثاء 22 فبراير 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

استعجال تحاليل «DNA» لـ6 أطفال في قضية اتجار بالبشر بالمرج

DNA
DNA

أمرت نيابة المرج الجزئية، اليوم الثلاثاء، استعجال نتيجة فحص “DNA” الخاص بأطفال تستغلهم سيدة في أعمال التسول ؛ لمعرفة هويتهم في قضية الاتجار بالبشر.

ومن ناحية أخرى، جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، حبس سيدتين 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بالاتجار بالبشر، حيث استغلوا 6 أطفال، ليس لديهم بطاقة هوية أو أي إثبات بالأوراق الرسمية، في أعمال التسول.

جاء ذلك أثناء مرور قوة من قسم شرطة المرج، لتفقد الحالة الأمنية، إذ وجدوا سيدتين؛ كل منهما معها 3 أطفال يُستخدمن في التسول، وبسؤالهم عن هوية الأطفال، أبلغوا أنهم غير مُسجلين بالأوراق الرسمية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

نيابة المرج الجزئية استعجال فحص DNA الخاص أعمال التسول قضية الإتجار بالبشر

رئيس التحرير

وائل لطفي

سلسلة الهوية

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