استعجال تحاليل «DNA» لـ6 أطفال في قضية اتجار بالبشر بالمرج

أمرت نيابة المرج الجزئية، اليوم الثلاثاء، استعجال نتيجة فحص “DNA” الخاص بأطفال تستغلهم سيدة في أعمال التسول ؛ لمعرفة هويتهم في قضية الاتجار بالبشر.



ومن ناحية أخرى، جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، حبس سيدتين 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بالاتجار بالبشر، حيث استغلوا 6 أطفال، ليس لديهم بطاقة هوية أو أي إثبات بالأوراق الرسمية، في أعمال التسول.

جاء ذلك أثناء مرور قوة من قسم شرطة المرج، لتفقد الحالة الأمنية، إذ وجدوا سيدتين؛ كل منهما معها 3 أطفال يُستخدمن في التسول، وبسؤالهم عن هوية الأطفال، أبلغوا أنهم غير مُسجلين بالأوراق الرسمية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.