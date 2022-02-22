الثلاثاء 22 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحريات الأمنية حول العثور على جثة بكفر الدوار: «دهسه قطار»

جثة
جثة

تكثف الأجهزة الأمنية بالبحيرة جهودها لكشف لغز العثور على جثة لشخص ملقاة على شريط السكة الحديد القاهرة الإسكندرية بدائرة مركز كفر الدوار.

تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى كفر الدوار المركزي وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة بلاغًا من شرطة السكة الحديد بالعثور على جثة شخص  ملقاة على شريط السكة الحديد بمنطقة كينج عثمان بدائرة مركز شرطة كفر الدوار.

بالانتقال والفحص تبين لمأمور مركز شرطة كفر الدوار بالفحص أن الجثة لشخص يدعى أحمد فتحي عبد الجواد 48 سنة مقيم محرم بك الإسكندرية. 

ورجحت التحريات الأولية اصطدام أحد القطارات بالمجني عليه مما تسبب فى وفاته. 

تم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيق.

 

 

البحيرة جثة شريط السكة الحديد كفر الدوار مستشفى كفر الدوار

رئيس التحرير

وائل لطفي

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