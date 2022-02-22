اللجنة المشرفة على انتخابات الوفد: إشراف قضائي كامل

عقدت اللجنة المشرفة على انتخاب رئيس حزب الوفد الفترة الرئاسية من 2022 إلى 2026، اليوم الثلاثاء، مؤتمرًا صحفيًا أعلنت فيه الأسماء الرسمية للمرشحين، وضوابط العملية الانتخابية.

ونص البيان الرسمي للجنة المشرفة على العملية الانتخابية:

انطلاقا من قرار رئيس الوفد رقم 261 الصادر بتاريخ 8 فبراير طبقا للمادة 11 من لائحة النظام الأساسي والمتضمن دعوة الهيئة الوفدية للحزب للانعقاد العادي يوم 11 مارس 2022 لمناقشة التقرير المالي والسياسي للحزب وانتخاب رئيس للحزب وتضمن القرار 262 لسنة 2022 والصادر في نفس التاريخ والمتضمن في فقرته الأولي من المادة الأولي تشكيل لجنة من كل من فؤاد بدراوي سكرتير عام الحزب مقرراً، وعيد هيكل نائب رئيس الحزب ونائباً لمقرر اللجنة والنائب محمد مدينة نائب رئيس الحزب عضواُ وعباس حزين سكرتير مساعد الحزب عضواُ وكاظم فاضل سكرتير مساعد الحزب عضواُ والدكتور وجدي زين الدين عضو الهيئة العليا ورئيس تحرير جريدة الوفد عضواُ وأيمن محمد سيد المدير المالي للحزب عضواً.

-تكون اللجنة مختصة بالإشراف علي كل ما يتعلق بإجراء العملية الانتخابية لانتخاب رئيس للحزب بدءاً من تلقي طلبات الترشح ابتداءً من صباح يوم السبت الموافق 12/2/2022 من الساعة التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء يوميا وحتى اغلاق باب الترشح في الساعة الخامسة مساء يوم الخميس 17/2/2022.

-تقوم اللجنة بتلقي التظلمات والطعون يوم السبت والأحد 19 و 20/2/2022 والنظر فيها على أن تعلن اللجنة بصفة نهائية الكشف النهائي للمرشحين صباح يوم الثلاثاء الموافق 22/2/2022.

-تعلن اللجنة الضوابط المتعلقة بسلامة إجراءات العملية الانتخابية وحتي اعلان النتيجة النهائية وإعلان اسم الفائز بمنصب رئيس الحزب وذلك بعد إتمام عمليتي التصويت والفرز.

كانت اللجنة قد تلقت طعنا واحدا من السيدة حنان البدري ضد المرشح المستشار بهاء الدين بدر عبد الرحيم حسن أبو شقة وتضمن الطعن أيضا تشكيكها في إجراءات الانتخابات وقد رات اللجنة بعد الفحص والتدقيق وبحث الطعن من كافة جوانبه انه لا يؤيده أي ادلة او مستندات بل كل ما حواه الطعن هو عبارات مرسلة ليس لها أساس من الصحة ولذا رفضت اللجنة الطعن بالإجماع.

وتعلن اللجنة أن الكشف النهائي للمتقدمين للترشح المستوفين لشروط الترشح علي منصب رئيس الحزب يضم كل من:

1- المستشار بهاء الدين بدر عبد الرحيم حسن أبو شقة

2- الدكتور عبد السند حسن يمامة

3- الدكتور مهندس ياسر فاروق قورة

وقد تم ترتيب المرشحين طبقا لما قررته اللجنة في بيانها الأول الصادر يوم 11/2/2022 من ان ترتيب المرشحين سيكون بأسبقية الترشح ولذا تعلن اللجنة أسماء المرشحين بشكل نهائي علي منصب رئيس الحزب في الانتخابات المقرر اجراءاها يوم الجمعة الموافق 11/3/2022 وهم

1- المستشار / بهاء الدين بدر عبد الرحيم حسن أبو شقة

2- الدكتور / عبد السند حسن يمامة

3- الدكتور مهندس / ياسر فاروق قورة