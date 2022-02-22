الثلاثاء 22 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وفد سياحي من 4 دول يزور منطقتي بني حسن وتونا الجبل بالمنيا

وفد سياحي متعدد الجنسيات
وفد سياحي متعدد الجنسيات يزور آثاربني حسن وتونا الجبل بالمني

قال اللواء أسامة القاضي  محافظ المنيا إن المناطق الأثرية استقبلت وفد سياحي من إنجلترا وألمانيا وكندا والمجر ،وزار منطقتي آثار بني حسن وتونا الجبل للتعرف علي تاريخ الحضارة الفرعونية القديمة والاستمتاع بها.

وأكد المحافظ أن هناك تكاتف وتضافر لجميع الجهود من الجهات المختصة بالمحافظة للعمل علي إنجاح المنظومة السياحية بالمحافظة والتي تضم مناطق آثرية متنوعة تمثل العديد من الحقب التاريخية والعصور المتنوعة وذلك لإعادة محافظة المنيا إلي الخريطة السياحية العالمية حيث يتم تسهيل كافة الإجراءات أمام السياح الزائرين وتهيئة الجو الملائم للتمتع بهذه المعالم الأثرية التي تزخر بها المحافظة 

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من جانبه، أكد الدكتور ثروت الأزهري مدير إدارة السياحة بالمحافظة أن المناطق الأثرية بالمحافظة تستقبل الوفود السياحية من جميع دول العالم مشيرا إلي أن محافظة المنيا تضم العديد من المناطق الأثرية والمعالم السياحية الهامة 

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جدير بالذكر أن المنيا تضم العديد من المناطق الأثرية والسياحية والتي تمثل عصورا تاريخية متنوعة منها منطقة آثار الأشمونين والتي تقع غرب مركز ملوي جنوب المحافظة بجانب منطقة آثار بني حسن والتي تبعد عن مدينة المنيا بحوالي 20 كيلو جنوبا بالإضافة إلي منطقة دير جبل الطير والتي تقع شرق النيل بمركز سما لوط شمال المحافظة وتضم كنيسة السيدة العذراء مريم والتي تعد إحدى الكنائس الأثرية في هذه المنطقة وشهدت إقامة العائلة المقدسة أثناء رحلتها إلي أرض الكنانة مصر وتشهد هذه المنطقة حاليا الانتهاء من اللمسات الأخيرة لأعمال التطوير تمهيدا لافتتاحها لتصبح واحدة من أهم المزارات السياحية والدينية بالمحافظة وتم إدراج هذه المنطقة ضمن رحلة الحج العالمية من الفاتيكان

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كما تضم المحافظة منطقة آثار البهنسا والتي تقع بمركز بني مزار شمال المحافظة ويطلق عليها البقيع الثاني لكثرة من أستشهد علي أرضها من الصحابة خلال الفتح الإسلامي وعثر فيها علي الكثير من البرديات التي ترجع للعصر اليوناني وقامت وزارة الآثار والسياحة بإدراجها ضمن خطة تطوير الآثار والقباب التي تنتشر بها بكثرة.

المنيا وفد سياحي متعدد الجنسيات يزور المناطق الأثرية ببني حسن وتونا الجبل الدكتور ثروت الأزهري اللواء اسامة القاضي

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وائل لطفي

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