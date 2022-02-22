الثلاثاء 22 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ بورسعيد يتفقد أعمال إنشاء الجراج المتعدد الطوابق بحي العرب

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أعمال إنشاء الجراج المتعدد الطوابق بمنطقة مجمع الأسواق بنطاق حى العرب، وذلك لخدمة الزائرين المترددين على المنطقة و لمنع التكدس والازدحام، موجها بسرعة الانتهاء من الأعمال الإنشائية لافتتاحه قريباً.

و قال محافظ بورسعيد، إن منطقة مجمع الأسواق بنطاق حى العرب أصبحت تشهد تطورا غير مسبوق ، من خلال إقامة الأسواق الحضارية المقامة على أحدث طراز كأسواق الأسماك وبازار بورسعيد الجديد، بالإضافة إلى إنشاء أحدث مول تجاري للملابس المستعملة والجاري الانتهاء منه قريبا، فضلا على إعادة تخطيط المنطقة بالكامل ورفع كفاءة الطرق والميادين الرئيسية، مشيرا إلى أن منطقة مجمع الأسواق بحى العرب تشهد جذبا سياحيا غير مسبوق من أبناء المحافظة، وزائريها من المحافظات المجاورة وأصبحت "داون تاون" مدينة بورسعيد.

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وفي شأن آخر المحافظ  معدلات التنفيذ الجارية في تطوير ورفع كفاءة شارع أسوان بحي المناخ، وذلك خلال جولته الموسعة على عدد من المشروعات الجاري تنفيذها، رافقه خلالها المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة،  والشركات الهندسية القائمة على أعمال تطوير الشارع.

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وأشار المحافظ أن أعمال رصف شارع أسوان بحي المناخ،  يأتي فى إطار خطة محافظة بورسعيد الموسعة لتطوير ورفع كفاءة المحاور والطرق الرئيسية والفرعية، لافتا أن أعمال التطوير تمتد بدءا من شارع سعد زغلول حتى شارع كسرى، وصولا لشارع النصر فى إطار أعمال التوسعة ورفع الكفاءة التى يشهدها الشارع تحت إشراف مديرية الطرق والنقل.

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وأكد المحافظ أن الأعمال تشمل إعادة رصف الشارع و توسعته وإقامة بالوعات الأمطار وزيادة الطابع الجمالي ومعدلات الإضاءة، باعتباره من الشوارع الحيوية بنطاق حي المناخ، وشدد على سرعة الانتهاء من الأعمال الجارية في أقرب وقت.

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