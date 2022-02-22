موقع وزارة التموين لتحديث البيانات.. وحصة الفرد من السلع التموينية

موقع وزارة التموين لتحديث البيانات من الكلمات البحثية التي تحظى على نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل حاليا خاصة وأن دعم السلع التموينية من أساسيات حياة الأسرة الأكثر احتياجا.

ويستعرض الدستور من خلال هذا التقرير رابط وخطوات التحديث والأوراق المطلوبة للحصول على بطاقة التموين وحصة الفرد كل شهر.

موقع وزارة التموين لتحديث البيانات 2022

ويستطيع قرابة 23 مليون مواطن من أصحاب البطاقات التموينية على مستوى الجمهورية تحديث بيانات بطاقاتهم من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التموين والتجارة الداخلية وذلك بإتباع الخطوات التالية:-

الدخول عبر موقع وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال هذا الرابط ( من هنا).

اختيار أيقونة تحديث البيانات.

تحديد محافظة الإقامة ومكتب التموين التابع له.

كتابة بيانات صاحب البطاقة التموينية.

تسجيل كافة بيانات الأفراد المقيدين عبر البطاقة التموينية بالتفصيل.

تحميل كافة المستندات المطلوبة.

الضغط على زر الحفظ.



الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة تموينية

يقدم المواطن الراغب في الحصول على بطاقة يمكن من خلالها الحصول على حصص من السلع التموينية المدعمة من الدولة شهريا وفقا للمعايير التي وضعتها وزارة التموين والتجارة الداخلية لضمان دعم الأسر الأكثر احتياجا خاصة مع ارتفاع أسعار بعض السلع الأوراق التالية:-

صورة من بطاقة الرقم القومي سارية.

بيان بمفردات مرتب والدخل الصافي.

قسيمة الزواج في حالة كون المتقدم متزوج.

صورة من شهادات ميلاد الأبناء القصر إن وجد.

عقد إيجار أو تمليك يوضح مكان إقامة المتقدم.

إيصال مرافق ( كهرباء، غاز، مياه).

يتم تحميل كافة الأوراق السابقة عبر موقع وزارة التموين والتجارة الداخلية أو بوابة الحكومة المصرية حيث يمكن متابعة طلب الحصول على بطاقة تموينية خطوة بخطوة.

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رابط الحصول على بطاقة تموينية

حصص الفرد من السلع الغذائية المدعمة في مصر

يجب إدخال تحديثات أي بيانات المواطنين عبر موقع وزارة التموين لتحديث البيانات التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية حتى يحصل الفرد على نصيبه من السلع الغذائية المدعمة والبالغ قيمتها 50 جنيه شهريا.

يحصل كل مواطن على سكر وزيت و شاى ودقيق ورز و مكرونة وغيرها من السلع التي يعتمد عليها البيت المصري بشكل أساسي طوال الشهر.

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