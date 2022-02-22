الثلاثاء 22 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس المتهم بسرقة سيارة من صاحبها بالإكراه في القاهرة الجديدة

حبس
حبس

جدد قاضي المعارضات بمحكمة القاهرة الجديدة، اليوم الثلاثاء، حبس المتهم بسرقة سيارة بالإكراه تحت تهديد السلاح الأبيض بمنطقة القطامية، 15 يومًا على ذمة التحقيقات. 

كشفت التحقيقات الأولية أن المتهم عاطل ومسجل في قضايا سرقة بالإكراه، سرق سيارة من سائقها بالإكراه تحت تهديد السلاح الأبيض بمنطقة القطامية.

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغًا لقسم شرطة القطامية من سائق يتهم شخص بسرقة سيارته بالإكراه تحت تهديد السلاح الأبيض بدائرة القسم وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمنطقة محل الواقعة تم تحديد المتهم وضبطه وأقر بارتكاب الواقعة.

حرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

محكمة القاهرة الجديدة تهديد السلاح حبس التحقيقات منطقة القطامية

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