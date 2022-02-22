تحرير 2645 مخالفة بحملة مرورية في القليوبية

شنت الإدارة العامة لمرور القليوبية حملة مكبرة على الطرق والمحاور الرئيسية بمحيط محافظة القليوبية، لضبط المخالفين للحفاظ على تيسير الحركة المرورية وعدم إعاقتها، وحرر محاضر بالمخالفات وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء أمجد محفوظ، مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، بشن حملة مرورية مكبرة على الطرق الرئيسية والميادين بمحافظة القليوبية.

وأسفرت الحملة عن ضبط 2645 مخالفة مرورية، بينها 912 مخالفة انتظار خاطئ للسيارات فى الطريق ما يعوق الحركة المرورية، و1111 مخالفة متنوعة، وضبط 55 سائقا يقودون بدون رخصة قيادة، و66 آخرين يقودون بدون رخصة تسيير.

وتمكنت الحملة من سحب 199 دراجة نارية بدون رخص قيادة، وحجز 235 دراجة غير مرخصة، وتحرير 25 مخالفة ملصقات، و141 تصالحا فوريا، وبلغت جملة المبالغ المحصلة فوريا 7077 جنيها.

كما تضمنت الحملة مطالع ومنازل الدائرى بقليوب، وأسفرت عن تحرير 27 مخالفة متنوعة على نموذج 125، وسحب 25 رخصة تسيير وقيادة، وتحصيل 2200 جنيه مصالحات، وحررت محاضر بالمخالفات، وتولت النيابة التحقيق.