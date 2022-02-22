الثلاثاء 22 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

استعدادات أمنية مكثفة لتأمين مباراة الأهلي والمقاصة

الأهلي
الأهلي

أنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين مباراة الأهلي والمقاصة، المقرر لها الثامنة من مساء اليوم الثلاثاء، على استاد الأهلي والسلام، بالجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الأفريقية، غرف عمليات لمتابعة المباراة، وتأمين الجماهير وطاقم التحكيم وممرات اللاعبين.

وتدرب الأهلي بعدما حصل على راحة لمدة 48 ساعة عقب العودة من السودان مساء الجمعة الماضي عقب التعادل مع الهلال سلبياً في الجولة الثانية للمجموعة الأولى بدوري أبطال أفريقيا، حيث منح موسيماني لاعبي الفريق راحة لمدة يومين بسبب حالة الإجهاد التي يعاني منها الفريق حالياً نتيجة ضغط المباريات.

تأمين مباراة الأهلي استاد الأهلي والسلام مسابقة الدوري الممتاز الجولة العاشرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

سلسلة الهوية

الأكثر قراءة

مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون الإيجار القديم لغير الغرض السكنى

«عِشرة لم تدم».. القصة الكاملة لحب وطلاق ياسمين رئيس وهادى الباجورى

تفاصيل جديدة حول مسابقة الـ30 ألف معلم.. والإعلان رسميًا في هذا الموعد (خاص)

الرئيس الفنزويلي يوجه رسالة شكر للرئيس السيسي خلال منتدى الغاز بقطر

إبراهيم عيسى.. "النجم إذا هوى"

السجن المشدد 3 سنوات للممثل شادى خلف لإدانته بهتك عرض 7 فتيات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد لاشين

إبراهيم عيسى.. "النجم إذا هوى"

حسين دعسة

وصفة جديدة لكيكة من الصواريخ عابرة القارات!

حسين دعسة

قمة الألفية الثالثة بين بايدن-بوتين.. ودوائر النار تتسع

محمود خليل

تديُّن الستينيات فى «دولاب السياسة والإعلام»

أحمد سعد زايد

تراثنا نملكه ولا يملكنا

منى رجب

قبل أن ينتهى شهر الحب

ماجد حبته

موقف «أليكس صعب» الصعب

جمال-أسعد

الدولة الدينية والدولية المدنية

صور

صور من أول أيام الدراسة بـ«الترم الثاني»

ورد القناطر.. هدايا العشاق فى «الفالنتين داى»

الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأوقاف

محطة تل أبيب

المزيد

أزمة فى الحكومة الائتلافية بإسرائيل بعد مقاطعة جانتس التصويت

اختبار "ساعر 6".. البحرية الإسرائيلية تجري تجارب "القبة الدفاعية" البحرية

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 46 فلسطينيًا فى الضفة الغربية