الثلاثاء 22 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط المتهم بالنصب على راغبي السفر للخارج بالجيزة

ضبط متهم
ضبط متهم

تمكنت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من ضبط المتهم بالنصب على الراغبين في السفر والعمل بالخارج بالجيزة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة بني مزار بالمنيا، بممارسة نشاطاً احتيالياً فى الإستيلاء على أموال الشباب راغبي السفر للعمل بالخارج وقام بإدارة شركة غير مرخصة كائنة بالجيزة.

وقيامه باستغلال وجود شركة أخرى مرخصة من الجهات المختصة تحمل ذات اسم شركته زاعماً توفير فرص عمل لعملائه بعدة دول، وقيامه بالإعلان عـلى مواقع التواصل الاجتماعي بنشاط الشركة المزعوم بقصد الإستيلاء على أموال راغبي العمل في الخارج، حيث تمكن من استقطاب عدد كبير من الضحايا مقابل تحصله على مبالغ مالية عن كل شخص بادعاء أنها رسوم إدارية خلافاً للحقيقة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بمقر الشركة المشار إليها، وبحوزته «12 جواز سفر بأسماء أشخاص مختلفة – رخصة قيادة بإسم أحد عملائه مزورة بالكامل – جهاز حاسب آلى بمشتملاته – طابعة».

وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وقيامه بتزوير رخصة القيادة المضبوطة مُستخدماً فى ذلك جهاز الحاسب الآلي المضبوط بمقر شركته من خلال برنامج التعديل والحذف والإضافة “الفوتوشوب”.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

مباحث الأموال العامة النصب ضبط المتهم الجيزة تحريات

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