الثلاثاء 22 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بسبب المخدرات.. ضبط المتهم بتشويه وجه زوجته بماء مغلي في المعادي

ضبط متهم
ضبط متهم

كشفت مباحث القاهرة، اليوم الثلاثاء، تفاصيل القبض على بائع لتعديه على زوجته لرفضها إعطائه أموالا لشراء مخدرات بمنطقة حدائق المعادي، بمحافظة القاهرة.

و كانت غرف عمليات النجدة، قد تلقت بلاغا من الأهالي، يفيد بتكرار تعدى بائع على زوجته بمنطقة حدائق المعادي، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان، وتم القبض على المتهم في الواقعة.

وتبين من خلال التحريات، أن المتهم دائم التعدى عليها بشكل متكرر وقام بضربها وتعدى عليها بسلاح أبيض وشوه وجهها بمياه مغلية، ونقلت إلى المستشفى لتلقى الرعاية اللازمة لها، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، والعرض على النيابة للتحقيق.

ضباط مباحث القاهرة بائع القبض منطقة حدائق المعادي شراء مخدرات

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