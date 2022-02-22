التصريح بدفن جثة طفلة توفيت في حريق بمنزلها بالشرقية

صرّحت النيابة العامة في الشرقية، اليوم الثلاثاء، بدفن جثة طفلة توفيت إثر إصابتها في حريق شقة سكنية وقررت تسليم الجثمان لذويها، والاستعلام عن الحالة الصحية لشقيقها، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

كانت لقيت طفلة عمرها 6 سنوات بمحافظة الشرقية، مصرعها فيما أصيب شقيقها الأكبر 13 عاما بحروق بنسبة 40% إثر نشوب حريق بمنزلها نتيجة ماس كهربائى.

تلقى شرطة النجدة إشارة من مستشفى بلبيس المركزى، بوصول "محمود أ ع" 13 عامًا مصابًا بحروق نارية من الدرجة الثانية بنسبة 40% بالوجه والذراعين والقدمين، ووفاة شقيقته "ريماس" 6 سنوات مقيمان دائرة مركز أبوحماد، تم تحويل الأول لمركز ههيا للحروق، والتحفظ على الطفلة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.