الثلاثاء 22 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

نائب أوكراني: اعتراف بوتين باستقلال «دونيتسك ولوجانسك» لن يؤثر على عضوية كييف بـ«الناتو»

النائب الأوكراني
النائب الأوكراني

قال النائب في البرلمان الأوكراني أوليكسي جونشارينكو، إن اعتراف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستقلال إقليمي دونيتسك ولوجانسك، يعد انتهاك للقانون الدولي وتدمير للأمن العالمي.

واعتبر النائب الأوكراني في تصريحات خاصة لـ"الدستور"،  أن الاعتراف عمل عدواني جديد ضد أوكرانيا، مشيرا إلى أن ما سيحدث بعد ذلك أيضًا يعتمد على رد فعل العالم أولا وعلى مدى شدة العقوبات الجديدة ضد روسيا، مؤكدا أن الاعتراف باستقلال الجمهوريتين أمر متوقع ولأنه في الواقع  هذه الأراضي محتلة من قبل روسيا منذ عام 2014.

وأشار "جونشارينكو"، إلى أن اعتراف بوتين باستقلال إقليمي دونيتسك  ولوجانسك لن يؤثر على انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو".

يأتي هذا فيما قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن "روسيا تنتهك سيادة ووحدة أراضي أوكرانيا من خلال قراراتها بالاعتراف بإقليمي دونيتسك ولوجانسك".

وأضاف الرئيس الأوكراني، في خطابه عقب اجتماع لمجلس الأمن القومي والدفاع، حسب ما نقلته وكالة أنباء (يوركرنفورم) الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، أن "أوكرانيا تصف بشكل لا لبس فيه الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها روسيا بأنها انتهاك لسيادة دولتنا وسلامة أراضيها، وتقع المسؤولية الكاملة عن عواقب هذه القرارات على عاتق القيادة السياسية لروسيا".

وأوضح  "زيلينسكي" أن "الاعتراف باستقلال" المناطق المحتلة في منطقتي دونيتسك ولوجانسك قد يعني انسحاب روسيا أحادي الجانب من اتفاقيات مينسك، وتجاهل القرارات في إطار صيغة نورماندي الأربعة".

وتابع، "هذه الخطوة تقوض الجهود السلمية وتدمر أشكال التفاوض الحالية، وبقرارات اليوم والغد المحتملة، تقوم روسيا بإضفاء الشرعية على قواتها المتمركزة بالفعل في مناطق دونباس المحتلة منذ عام 2014".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد وقع مرسومين باستقلال ما يسمى "جمهوريتي دونيستك ولوجانسك الشعبيتين"، وأصدر تعليمات لوزارة الدفاع بضمان "تنفيذ مهام حفظ السلام" في هاتين المنطقتين.

البرلمان الأوكراني أوليكسي جونشارينكو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المتحدث باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استقلال إقليمي دونيتسك ولوجانسك أوكرانيا

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