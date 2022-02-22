وزير الموارد المائية: نستهدف التحول للري الحديث في مساحة ٦٠ ألف فدان بالقليوبية

عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري إجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذي والتعاقدي لمشروعات تأهيل المساقي والتحول لنظم الري الحديث بمحافظة القليوبية ضمن مجهودات الوزارة لتطوير وتحديث المنظومة المائية، وترشيد استخدام المياه، وذلك بحضور الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير، والمهندس شلبي رئيس مصلحة الري، والدكتور إبراهيم محمود رئيس قطاع تطوير الري، والمهندس أسامة خليل رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة القليوبية، والمهندس محمود السعدي مستشار الوزارة لشؤون إدارة المياه، والمهندس محمد عمر مكرم معاون الوزير للمشروعات الكبرى.

وصرح الدكتور عبد العاطي، أن عملية التطوير الشاملة للمنظومة المائية والتي تقوم الوزارة بتنفيذها حالياً تحقق ترشيد استخدامات المياه، وتعظيم العائد من كل قطرة مياه وتحديث شبكة الترع والمساقي، وتحقيق التنمية المستدامة لمشروعات التنمية الزراعية، بما ينعكس إيجابياً على المزارعين بالمقام الأول، مشيراً إلى أن الوزارة تستهدف تأهيل مساقي بأطوال تبلغ ٥٠٠ كيلو متر بمحافظة القليوبية، بالإضافة للتحول من الري بالغمر لنظم الري الحديث في مساحة ٦٠ ألف فدان، وذلك بنهاية شهر يونيو المقبل، وقد تم حتى تاريخه طرح أعمال تأهيل مساقى بأطوال ٢٠٧ كيلو متر، وجاري تنفيذ ٨٨ كيلومتر تم نحو ١٧ كيلو متر منها حتى تاريخه، ولا يزال العمل مستمراً في طرح وتنفيذ باقى الأطوال وفقا للخطة الزمنية المحددة.

وفيما يخص مشروعات التحول لنظم الري الحديث، أوضح الدكتور عبد العاطى أن عدد ١٦٦٦٨ منتفعا قد تقدموا بإقرارات بالموافقة على تنفيذ مشروعات التحول للري الحديث بأراضيهم البالغة ٨٤٠ قطعة بمساحة إجمالية ١٣٠٧٠ فدانا، مشيراً إلى أنه تم تدبير الاعتماد المالي والطرح لـ ٥٤.٦٠ ألف فدان، وجارى التنفيذ بمساحات تصل إلى ٧٧٤٥ فدانا تم نهو ٤٩٨ فدانا منها.

ووجه الدكتور عبد العاطى برفع معدلات الطرح والترسية والتنفيذ تماشياً مع البرنامج الزمني المقرر، مؤكداً استمرار المتابعة الدورية للأعمال للتأكد من سرعة التنفيذ بالتزامن مع ضمان أعلى معدلات للجودة وحسم أي معوقات قد تواجه التنفيذ أولاً بأول.

الجدير بالذكر أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين كل من وزارات الري والزراعة والمالية والبنك الأهلي المصري والبنك الزراعي المصري بهدف تحقيق التعاون المشترك لتنفيذ خطة طموحة لتحقيق التنمية المستدامة لمشروعات التنمية الزراعية، من خلال توفير الدعم الفني والمالي اللازم لتحديث منظومة الري الخاصة من خلال تأهيل المساقي واستخدام نظم الري الحديث في زمام ٣.٧٠ مليون فدان من الأراضي القديمة خلال ٣ سنوات.

كما تم عقد العديد من المؤتمرات الموسعة والندوات التوعوية بالمحافظات للتعريف بخطة الوزارة لتنفيذ مشروعات تأهيل المساقي والتحول للري الحديث، وذلك بحضور ممثلي وزارتي الري والزراعة والبنك الأهلى والبنك الزراعى والقيادات المحلية والتنفيذية ، والتي تعد أحد أدوات التوعية التى أسهمت فى قيام المزارعين بالتحول لنظم الرى الحديث في زمام ١.٢٠ مليون فدان على نفقتهم الخاصة.