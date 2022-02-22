الثلاثاء 22 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير الموارد المائية: نستهدف التحول للري الحديث في مساحة ٦٠ ألف فدان بالقليوبية

وزير الرى
وزير الرى

عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري إجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذي والتعاقدي لمشروعات تأهيل المساقي والتحول لنظم الري الحديث بمحافظة القليوبية ضمن مجهودات الوزارة لتطوير وتحديث المنظومة المائية، وترشيد استخدام المياه، وذلك بحضور الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير، والمهندس شلبي رئيس مصلحة الري، والدكتور إبراهيم محمود رئيس قطاع تطوير الري، والمهندس أسامة خليل رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة القليوبية، والمهندس محمود السعدي مستشار الوزارة لشؤون إدارة المياه، والمهندس محمد عمر مكرم معاون الوزير للمشروعات الكبرى.

وصرح الدكتور عبد العاطي، أن عملية التطوير الشاملة للمنظومة المائية والتي تقوم الوزارة بتنفيذها حالياً تحقق ترشيد استخدامات المياه، وتعظيم العائد من كل قطرة مياه وتحديث شبكة الترع والمساقي، وتحقيق التنمية المستدامة لمشروعات التنمية الزراعية، بما ينعكس إيجابياً على المزارعين بالمقام الأول، مشيراً إلى أن الوزارة تستهدف تأهيل مساقي بأطوال تبلغ ٥٠٠ كيلو متر بمحافظة القليوبية، بالإضافة للتحول من الري بالغمر لنظم الري الحديث في مساحة ٦٠ ألف فدان، وذلك بنهاية شهر يونيو المقبل، وقد تم حتى تاريخه طرح أعمال تأهيل مساقى بأطوال ٢٠٧ كيلو متر، وجاري تنفيذ ٨٨ كيلومتر تم نحو ١٧ كيلو متر منها حتى تاريخه، ولا يزال العمل مستمراً في طرح وتنفيذ باقى الأطوال وفقا للخطة الزمنية المحددة.

وفيما يخص مشروعات التحول لنظم الري الحديث، أوضح الدكتور عبد العاطى أن عدد ١٦٦٦٨ منتفعا قد تقدموا بإقرارات بالموافقة على تنفيذ مشروعات التحول للري الحديث بأراضيهم البالغة ٨٤٠ قطعة بمساحة إجمالية ١٣٠٧٠ فدانا، مشيراً إلى أنه تم تدبير الاعتماد المالي والطرح لـ ٥٤.٦٠ ألف فدان، وجارى التنفيذ بمساحات تصل إلى ٧٧٤٥ فدانا تم نهو ٤٩٨ فدانا منها.

ووجه الدكتور عبد العاطى برفع معدلات الطرح والترسية والتنفيذ تماشياً مع البرنامج الزمني المقرر، مؤكداً استمرار المتابعة الدورية للأعمال للتأكد من سرعة التنفيذ بالتزامن مع ضمان أعلى معدلات للجودة وحسم أي معوقات قد تواجه التنفيذ أولاً بأول.

الجدير بالذكر أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين كل من وزارات الري والزراعة والمالية والبنك الأهلي المصري والبنك الزراعي المصري بهدف تحقيق التعاون المشترك لتنفيذ خطة طموحة لتحقيق التنمية المستدامة لمشروعات التنمية الزراعية، من خلال توفير الدعم الفني والمالي اللازم لتحديث منظومة الري الخاصة من خلال تأهيل المساقي واستخدام نظم الري الحديث في زمام ٣.٧٠ مليون فدان من الأراضي القديمة خلال ٣ سنوات.

كما تم عقد العديد من المؤتمرات الموسعة والندوات التوعوية بالمحافظات للتعريف بخطة الوزارة لتنفيذ مشروعات تأهيل المساقي والتحول للري الحديث، وذلك بحضور ممثلي وزارتي الري والزراعة والبنك الأهلى والبنك الزراعى والقيادات المحلية والتنفيذية ، والتي تعد أحد أدوات التوعية التى أسهمت فى قيام المزارعين بالتحول لنظم الرى الحديث في زمام ١.٢٠ مليون فدان على نفقتهم الخاصة.

محافظة القليوبية الموارد المائية التنمية المستدامة البنك الزراعي محمد عبد العاطي الموارد المائية والري الإدارة المركزية نظم الري الحديث

رئيس التحرير

وائل لطفي

سلسلة الهوية

الأكثر قراءة

الشمس تتعامد على وجه «رمسيس» في تاريخ استثنائي (صور)

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الثلاثاء 22-2-2022

حكم عليه بالإعدام قبل 45 يومًا.. مفاجأة جديدة في قضية «سفاح الإسماعيلية»

اليوم.. محاكمة الممثل شادي خلف في اتهامه بهتك عرض 7 فتيات

«مصرللطيران» تستأنف رحلاتها المباشرة بين القاهرة وبانكوك

حبس المتهم بانتحال صفة ضابط شرطة وحيازة مواد مخدرة بالتجمع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قمة الألفية الثالثة بين بايدن-بوتين.. ودوائر النار تتسع

محمود خليل

تديُّن الستينيات فى «دولاب السياسة والإعلام»

أحمد سعد زايد

تراثنا نملكه ولا يملكنا

منى رجب

قبل أن ينتهى شهر الحب

ماجد حبته

موقف «أليكس صعب» الصعب

جمال-أسعد

الدولة الدينية والدولية المدنية

د. محمد سمير الخطيب

هل تخلى الناقد المسرحى عن دوره؟

محمد العسيري

حرب الكركمين.. قنديل أم هاشم سابقًا

صور

صور من أول أيام الدراسة بـ«الترم الثاني»

ورد القناطر.. هدايا العشاق فى «الفالنتين داى»

الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأوقاف

محطة تل أبيب

المزيد

أزمة فى الحكومة الائتلافية بإسرائيل بعد مقاطعة جانتس التصويت

اختبار "ساعر 6".. البحرية الإسرائيلية تجري تجارب "القبة الدفاعية" البحرية

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 46 فلسطينيًا فى الضفة الغربية