نيبينزيا: من المهم التركيز على كيفية تجنب الحرب

قال المندوب الروسي في مجلس الأمن الدولي، فاسيلي نيبينزيا، إنه من المهم التركيز على كيفية وقف الحرب وإجبار السلطات الأوكرانية على وقف قصف أراضي جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك (دونباس).

وأكد المندوب الروسي في كلمة بمجلس الأمن الدولي فجر اليوم الثلاثاء، أن "دونباس مهدد بمغامرة عسكرية أوكرانية جديدة، ولا يمكن لموسكو أن تسمح بذلك"، مضيفا أن ذلك ما دفع روسيا لاتخاذ قرار الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.

وأضاف نيبينزيا أن روسيا منفتحة على الحوار والدبلوماسية بشأن الوضع في أوكرانيا، ولكنها لن تسمح بإراقة الدماء من جديد في دونباس.

وتعليقا على المواقف من إعلان روسيا اعترافها باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك قال المندوب الروسي: "استمعنا إلى بيانات مليئة بالعواطف بشأن الخطوة الروسية، والمواقف الدولية توحي كما لو أن اعتراف روسيا كان خطوة مفاجئة، ولكن هذا غير صحيح"، مضيفا أن "الغرب يضخ بلا خجل الأسلحة في أوكرانيا".

ولفت نيبينزيا إلى ان حكومة كييف بقيادة فلاديمير زيلينسكي، عادت إلى الخطاب المتشدد وفعلت كل شيء لتدمير اتفاقيات مينسك (حول التسوية في دونيتسك ولوغانسك).

وقال نيبينزيا: "الولايات المتحدة والغرب يلعبان دورا سلبيا في أوكرانيا، واعتراف روسيا بدونيتسك ولوغانسك لا يغير مضمون اتفاقيات مينسك".

وعلي صعيد آخر ، صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بأن موسكو لم تفاجأ برد الفعل الغربي على الاعتراف باستقلال دونيتسك ولوغانسك.

وقالت زاخاروفا في تصريح لإذاعة "كومسومولسكايا برافدا" "دعونا نعود لبعض الوقت، لأن السؤال الرئيس الآن هو: ماذا هو المنتظر؟ وكيف ستكون ردة فعل الغرب وما إلى ذلك؟ ألم نعلم كيف سيكون رد فعلهم؟ بالطبع نعلم. وأعتقد أن الشهرين الماضيين كانا دليلا واضحا للغاية. كذبوا ويكذبون وسوف يكذبون".

ووقع الرئيس الروسي على مرسومين يقضيان باعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين عن أوكرانيا على خلفية أزمة عسكرية سياسية مستمرة في منطقة دونباس منذ العام 2014.

وقال بوتين، في خطاب ألقاه بهذه المناسبة، إن "الوضع في دونباس بات يتسم بطابع حاد وخطير من جديد"، معتبرا أن سكان المنطقة يتعرضون لـ"إبادة جماعية" من قبل "النظام القومي في كييف الذي استولى على السلطة جراء انقلاب 2014".