المندوبة الأمريكية فى مجلس الأمن: فرض عقوبات أمريكية على موسكو اليوم

قالت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، خلال مشاركتها في اجتماع مجلس الأمن الدولى، الذي عقد اليوم الثلاثاء لمناقشة الأوضاع فى أوكرانيا، بعد اعتراف روسيا بجمهوريتى دونستيك ولوجانسك: إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "مزق" اتفاقيات مينسك باعترافه باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ونحن أوضحنا أننا لا نعتقد أنه سيتوقف عند هذا الحد".

و قالت توماس غرينفيلد: إن "الولايات المتحدة وحلفاؤها لا يعتزمون تزويد أوكرانيا بأسلحة نووية، وأوكرانيا لا تريد ذلك، واعتبرت أن اعتراف موسكو باستقلال جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك هو إعداد لمحاولة روسية لخلق ذريعة لغزو لأوكرانيا.

كما قالت: نطلب من روسيا سحب قواتها بشكل فوري والعودة إلى الدبلوماسية مؤكدة على ان الثلاثاء ستفرض الولايات المتحدة عقوبات على روسيا



يأتي هذا فيما صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بأن موسكو لم تفاجأ برد الفعل الغربي على الاعتراف باستقلال دونيتسك ولوغانسك.

وقالت زاخاروفا في تصريح لإذاعة "كومسومولسكايا برافدا" "دعونا نعود لبعض الوقت، لأن السؤال الرئيس الآن هو: ماذا هو المنتظر؟ وكيف ستكون ردة فعل الغرب وما إلى ذلك؟ ألم نعلم كيف سيكون رد فعلهم؟ بالطبع نعلم. وأعتقد أن الشهرين الماضيين كانا دليلا واضحا للغاية. كذبوا ويكذبون وسوف يكذبون".

ووقع الرئيس الروسي على مرسومين يقضيان باعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين عن أوكرانيا على خلفية أزمة عسكرية سياسية مستمرة في منطقة دونباس منذ العام 2014.

وقال بوتين، في خطاب ألقاه بهذه المناسبة، إن "الوضع في دونباس بات يتسم بطابع حاد وخطير من جديد"، معتبرا أن سكان المنطقة يتعرضون لـ"إبادة جماعية" من قبل "النظام القومي في كييف الذي استولى على السلطة جراء انقلاب 2014".

و في وقت سابق ، قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن من يروّجون لنيّة روسيا اجتياح أوكرانيا، "مجانين وبلا أخلاق".

وقالت في حديث لقناة "Rete4 TV" الإيطالية: "عندما قرأنا في الشهرين الماضيين وسائل الإعلام الغربية، واستمعنا إلى تصريحات البيت الأبيض وداونينج ستريت بأن روسيا تنوي مهاجمة أوكرانيا، أدركنا أن الوحيد القادر على مثل هكذا تصريحات هو المجنون وعديم الأخلاق".

وأضافت: "الولايات المتحدة التي تتحدث عن استعداد روسيا المزعوم للعدوان، لا تريد أن تسمع أننا نتحدث عن تحركات قواتنا على أراضينا".

وتابعت: "كل ما يروجون له الآن صدر بالفعل عن الغرب، مشيرة إلى ذريعة غزو العراق عام 2003.

وقالت: "إمدادات الغاز الروسي وضماناتها القانونية تثير غضب الولايات المتحدة لأنها تمثل حصة سوقية ضخمة يريدون الحصول عليها.. هم يخترعون مواقف حول أوكرانيا.. ويحاولون وضع العراقيل أمام "السيل الشمالي 2" لإقناع ألمانيا بالتخلي عنه، وإفشال هذا السوق، لكي يستحوذوا عليه في توفير مواردهم".

وأشارت زاخاروفا إلى أنه "يمكن لإيطاليا في مثل هذه الحالة استخدام حق النقض في أوروبا من أجل العلاقات مع روسيا.. إيطاليا يمكنها استخدام حق النقض لدى التصويت على العقوبات".

وتابعت: "في مرحلة ما يمكنك القول توقفوا. نريد السلام، والغاز، والاستثمارات المتبادلة، وتوافد السياح الروس على إيطاليا"