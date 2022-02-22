عضو فى مجلس السيادة السودانى يُسلم رئيس موريتانيا رسالة من البرهان

سلَّم عضو مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق إبراهيم جابر إبراهيم، الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، خلال لقائهما في نواكشوط ، رسالة خطية من رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان تتعلق بتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.



وذكر مجلس السيادة السوداني -في بيان صحفي - أن اللقاء بحث سبل تطوير التعاون المشترك بين الخرطوم ونواكشوط، في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.



وأوضح الفريق إبراهيم جابر -في تصريح صحفي- أن اللقاء تناول تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، في مختلف المجالات، بما يحقق المنافع المشتركة لشعبيهما.



وقال الفريق إبراهيم جابر إنه قدم للرئيس الموريتاني، شرحا لمجمل الأوضاع السياسية بالسودان والجهود المبذولة من أجل إنجاح الفترة الانتقالية، مؤكدا تمنيات الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، بأن تكلل جهود السودانيين في إدارة الفترة الانتقالية بالنجاح، وبما يحافظ على مقدرات الشعب السوداني، ويلبي تطلعاته في إقامة نظام الحكم الذي يرتضيه.



وأضاف أنه نقل للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، تحيات رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ونائبه الفريق أول محمد حمدان دقلو وأعضاء المجلس.



ووصف الفريق إبراهيم جابر زيارته للجمهورية الموريتانية بالناجحة من حيث التوقيت والنتائج، مضيفا أن الهدف من الجولة، إطلاع القادة الأفارقة على حقيقة ما يجري في السودان.



وكان الفريق إبراهيم جابر، قد وصل إلى موريتانيا اليوم ضمن جولة إفريقية زار خلالها السنغال وتضم أيضًا المغرب.

وعلى صعيد آخر ، أكد السودان موقفه الثابت فى ملف سد النهضة المتمثل فى ضرورة الوصول الى اتفاق قانوني بشأن ملء وتشغيل السد.

وقالت وزارة الخارجية السودانية في بيان ، إن السودان يرى أن موقفه قائم على مرجعية القانون الدولي، وإعلان المبادئ المُوقع فى مارس 2015 بواسطة الدول الثلاث.

وأوضحت الخارجية أن السودان أخذ علما بما جاء فى بيان رئيس الوزراء الإثيوبي الصادر فى 20 يناير 2022 ، والذي تم نشره على صفحة بمنصة تويتر ، لا سيما توضيح بأن إثيوبيا تعتقد بأن سد النهضة يعّد مثالا جيدا على مبدأ التعاون لصالح جميع شعوب الدول المتشاطئة دون التسبب في ضرر كبير.

وأضافت الخارجية "يري السودان ضرورة وأهمية أن تتخذ إثيوبيا ما يطابق هذا القول من خطوات حقيقة على الأرض ".

وأكد السودان موقفه الرافض لكل الإجراءات أحادية الجانب فى كل ما يتعلق بملء وتشغيل السد، ويري السودان أن ما تم اتخاذه من إجراءات لا سيما الملء الأول والثاني و الإجراء الأخير المتعلق ببدء تشغيل توربيانات توليد الكهرباء ، أمر يتنافى مع روح التعاون ويشكل خرقاً جوهرياً للالتزامات القانونية الدولية لإثيوبيا ، كما يخالف ما تم الاتفاق عليه بين الدول الثلاث في اٍعلان المبادئ .