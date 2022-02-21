الثلاثاء 22 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

قصور الثقافة تصدر 6 كتب جديدة

قصور الثقافة
قصور الثقافة

أصدر مشروع النشر بالهيئة العامة لقصور الثقافة والذي يشرف عليه الكاتب المسرحي والشاعر جرجس شكري 6 كتب جديدة وذلك عن السلاسل المختلفة التي يضمها المشروع.

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عن سلسلة كتابات نقدية صدر كتاب "في الشعر والفكاهة في مصر"، وهو كتاب شيق يعرض لموضوعين مهمين الأول دراسة لأربعة من شعراء مصر في أواخر العصر الفاطمي، والموضوع الثاني هو الفكاهة في الأدب المصرى ، وفكاهة المصريين والتى نراها في الشعر المصري منذ أخذت مصر تتبين شخصينها في عصر بن طولون والعصور التالية .

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 وعن سلسلة آفاق عالمية صدر كتاب “أزمة المعرفة التاريخية.. فوكو وثورة في المنهج” تأليف بول فييين ترجمة إبراهيم فتحي.

ومن سلسلة الفلسفة، صدر كتاب "رؤيتى للقرن الحادى والعشرين" للدكتور مراد وهبة.

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ومن سلسلة ذاكرة الكتابة صدر كتاب "مصر والسودان.. تاريخ وحدة وادي النيل " 1830- 1899 للكنور محمد  فؤاد شكري، ويضم دراسة تاريخ وادي النيل "مصر والسودان " منذ تأسيس الوحدة السياسية بينهما في مطلع القرن التاسع عشر مرورا بالإحتلال البريطاني لمصر 1882 ثم نظام الحكم الثنائي 1899.

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ومن سلسلة حكايات مصر، صدر كتاب "الحيطة المايلة  أو نظرة علي واقع وزارة الثقافة " للمخرج المسرحي عصام السيد، وأخيرا كتاب " المرأة أيقونة الإنسانية " للكاتب فايز فرح .

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وتأتي الإصدارات الجديدة لقصور الثقافة في تكملة وتتمة للمشروع الكبير الذي تبناه الكاتب المسرحي جرجس شكري للتعريف بالهوية المصرية، وصدر عن تلك السلسلة 40 عملا كاملا، وأيضًا بالتزامن مع العديد من الإصدارات المهمة في السلاسل الأخرى التي أثبت القارئ المصري تفاعله معها بعد أن باعت 54 ألف نسخة في معرض القاهرة الدولي للكتاب، بإجمالي 487 ألف جنيه في معرض القاهرة الدولي للكتاب الذي انطلق في 26 يناير الماضي وانتهى يوم الإثنين 7 فبراير. وهي المبيعات التي حظت فيها سلسلة الهوية بنصيب الأسد.

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مشروع النشر بالهيئة العامة لقصور الثقافة الكاتب المسرحي والشاعر جرجس شكري سلسلة كتابات نقدية كتاب في الشعر والفكاهة في مصر سلسلة آفاق عالمية كتاب “ أزمة المعرفة التاريخية فوكو وثورة في المنهج سلسلة الفلسفة كتاب رؤيتى للقرن الحادى والعشرين لدكتور مراد وهبة سلسلة حكايات مصر كتاب الحيطة المايلة أو نظرة علي واقع وزارة الثقافة

رئيس التحرير

وائل لطفي

سلسلة الهوية

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