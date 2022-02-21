مشروعات تنموية بالغربية وارتفاع عدد سكان مصر.. حصاد نشاط «التخطيط» في 24 ساعة

شهدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والجهات التابعة لها، اليوم الاثنين، نشاطًا مكثفًا تستعرضه «الدستور» في السطور التالية:

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير صادر عنها ملامح خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة الغربية للعام المالى 2021-2022، وذلك في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في كافة محافظات الجمهورية للعام الثالث على التوالي، بهدف توعية المواطنين بشأن توجهات وأولويات خطة التنمية المستدامة للعام المالي (2021-2022)، ودورها في تحقيق "رؤية مصر 2030".

https://www.dostor.org/3721168

كشف تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى توجيه الجزء الأكبر من الاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة الغربية لقطاع الإسكان وتطوير العشوائيات بقيمة 921,4 مليون جنيه بنسبة 25,8%، يليه قطاع التعليم العالي والبحث العلمي بقيمة 598,5 مليون جنيه 16,7بنسبة %.

https://www.dostor.org/3721182

ساعات قليلة وتعلن الساعة السكانية بالجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع عدد السكان داخل مصر إلى 103 ملايين نسمة، لتسجل بذلك المليون الثالث بعد الـ 100 مليون، وتأتي محافظة القاهرة فى المرتبة الأولى بين محافظات الجمهورية بعدد 10.103 مليون نسمة، تليها محافظة الجيزة بعدد 9.334 مليون نسمة.

https://www.dostor.org/3721502

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أنه من المتوقع أن يبلغ عدد سكان جمهورية مصر العربيـة بالداخل (103 مليون نسمة) يوم الثلاثاء الموافق 22/2/2022، وكان عدد السكان قد بلغ (102 مليون نسمة) يوم الإثنين الموافق 5/7/2021 وفقاً لما أعلنته الساعة السكانية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المرتبطة بقاعدة بيانات تسجيل المواليد والوفيات بوزارة الصحة والسكان.

https://www.dostor.org/3721697

شهدت صادرات مصر لدول القارة الآسيوية نموًا بنسبة 23%، لتسجل 12.8 مليار دولار خلال أول 11 شهرًا من عام 2021 مقابل 10.4 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 2.4 مليار دولار، وذلك وفقًا لأحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

https://www.dostor.org/3721451

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، أنه تم الانتهاء من الموافقة على قرارات تكليف 2368 موظفاً من كوادر المهن الطبية ببعض الجهات الإدارية وذلك خلال شهر يناير الماضي. وكان من ضمن الجهات الإدارية التي شملتها قرارات التكليف مديرية الشئون الصحية بالمنوفية، مستشفى شرم الشيخ الدولي، وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والصحة والسكان، بالإضافة إلى جامعتي القاهرة والفيوم، والمركز القومي لخدمات نقل الدم بالمحافظات.

https://www.dostor.org/3721021