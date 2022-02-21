أبومازن يتصل بشاب من ذوى الهمم اعتدت عليه قوات الاحتلال بالشيخ جراح

أجرى الرئيس الفلسطينى محمود عباس، مساء الإثنين، اتصالا هاتفيا مع الشاب محمد العجلوني وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة، الذي تعرض للضرب المبرح من قبل شرطة الاحتلال الإسرائيلي في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة.

وأعرب الرئيس عباس عن استنكاره وإدانته لهذا الاعتداء الآثم الذي يأتي في إطار الجرائم البشعة التي يرتكبها الاحتلال ضد الشعب الفلسطينى الأعزل بكل فئاته.

وطالب الرئيس الفلسطينى أبو مازن العالم بالتدخل لوقف جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطينى، وفقا لوكالة وفا الفلسطينية.

وأشاد الرئيس عباس بتضحيات المقدسيين وصمودهم في وجه إجراءات الاحتلال التعسفية.

يجدر الإشارة إلى أن قوات الاحتلال قد اعتدت في وقت سابق من مساء اليوم، على الأهالي والمتضامنين معهم في حي الشيخ جراح، بالضرب المبرح، مما أدى لإصابة عدد منهم برضوض وكسور من بينهم الشاب العجلوني الذي جرى نقله إلى المستشفى.

والسبت الماضى، قال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن الاعتداءات المتواصلة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي على أهالي حي الشيخ جراح في القدس المحتلة، استكمال لمسلسل الجرائم المستمرة ضد أبناء الشعب الفلسطيني سواء من جيش الاحتلال، أو من قبل المستوطنين.

وحمل "أبو ردينة"، في بيان صحفي، حكومة الاحتلال المسؤلية الكاملة عن هذا التصعيد الخطير وعبثها بالأمن والاستقرار.

وأضاف أن الشعب الفلسطيني سيبقى صابرًا صامدًا متمسكًا بحقوقه المشروعة، وموقفه حاسم وحازم تجاه القدس، ولن يسمح باستمرار اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه، وكافة الاعتداءات "لن تثني شعبنا عن الوصول لأهدافه بإقامة دولته الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية"

وعلى صعيد آخر، نددت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بإبلاغ إسرائيل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بأنها لن تتعاون مع لجنة التحقيق الخاصة بالهجوم الأخير على قطاع غزة في مايو الماضي.