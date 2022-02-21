الإثنين 21 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حجز عاطل انتحل صفة ضابط شرطة للهروب من كمين أمنى بالتجمع

حبس
حبس

أمرت نيابة القاهرة الجديدة اليوم الإثنين، بحجز عاطل 24 ساعة على خلفية اتهامه بانتحاله صفة ضابط شرطة للهروب من  أحد الأكمنة الأمنية بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، وطلبت النيابة سرعة إرسال التحريات الأمنية حول الواقعة والمتهم.

وكشفت التحقيقات الأولية أن المتهم “م.ك” عاطل، انتحل صفة ضاط شرطة للهروب من التفتيش بأحد الأكمنة بمنطقة التجمع الخامس، وبتفتيشه عثر بحوزته على مواد مخدرة بغرض التعاطى.

بداية الواقعة كانت عندما تمكن ضباط قسم شرطة التجمع من ضبط عاطل يستقل سيارة ملاكى انتحل صفة ضابط شرطة وبحوزته مواد مخدرة بغرض التعاطى وتم اقتياده لقسم الشرطة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

النيابة مواد مخدرة حجز تعاطى القاهرة تحقيقات

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