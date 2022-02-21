المؤبد و500 ألف جنيه غرامة لعامل يتاجر فى الترامادول ببورسعيد

قضت محكمة جنايات بورسعيد، في جلستها المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار جاد محمد حلمى، وعضوية المستشارين السيد عبد العزيز، وعماد أبو الحسن عبد اللاه، ومحمد عبد الرؤوف قبطان، وسكرتارية طارق عكاشة وإسماعيل عوكل، بالسجن المؤبد علي عامل بتهمة تجارة المخدرات.

السجن المؤبد لتاجر الترامادول ببورسعيد

أحال المستشار وليد محمد سيد المحامي العام الأول لنيابة بورسعيد الكلية، المتهم وليد س م ح، ويبلغ من العمر 21 عامًا ويعمل عامل ومقيم بقرية النورس، إلى محكمة الجنايات ببورسعيد.

تعود وقائع القضية إلي يوم 8 نوفمبر من عام 2021 بدائرة قسم شرطة الجنوب أول بمحافظة بورسعيد، حيث أحرز المتهم بقصد الاتجار جوهرًا مخدرًا الترامادول، في غير الأحوال المصرح بها.

تفاصيل ضبط المتهم

كان النقيب شرطة محمد السيد حسن جلهوم معاون مباحث قسم شرطة الجنوب أول، أثناء مروره الأمني بدائرة القسم، أبصر المتهم ممسكًا بأقراص مخدرة فقام بضبطه، وبتفتيشه عثر بحوزته علي 17 قرصًا الترامادول المخدر ومبلغ مالي، بمواجهته أقر بإحرازها للإتجار، والمبلغ المالي من حصيلته، وتبين من تقرير المعمل الكيماوي، أن المضبوطات لأقراص الترامادول المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات.

قضت محكمة جنايات بورسعيد غيابيًا على المتهم وليد س م ح، بالسجن المؤبد وتغريمه 500 ألف جنيه، عما أسند اليه، ومصادرة المخدر المضبوط، والزمته المصاريف الجنائية، وذلك في القضية رقم 3117 لسنة 2021 جنايات الجنوب أول، والمقيدة برقم 1728 لسنة 2021 كلي بورسعيد.