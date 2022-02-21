الثلاثاء 22 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

خطوات حجز موعد السجل التجاري 2022.. اعرف التفاصيل

السجل التجاري 2022
السجل التجاري 2022

يتساءل الكثير من المواطنين حول الخطوات الأساسية لحجز موعد السجل التجاري، وذلك بعد إعلان جهاز تنمية التجارة الداخلية الذي يتبع لوزارة التموين المصرية إتاحة الخدمة الإلكترونية للأشخاص، وهي حجز جميع التعاملات التي تكون خاصة بالسجل التجاري، والعلامات التجارية منذ شهر يونيو الماضي، وذلك تحت إطار تداعيات الفيروس المستجد "كورونا"، ومحاولة لتقليل الاحتكاك للمواطنين قدر المستطاع ببعضهم البعض، وتخفيف العبء على سجلات العمل وكذلك تماشيا مع الاتجاه للميكنة الحديثة في جميع السجلات.

 حجز موعد السجل التجاري 2022

 

والهدف الأساسي وراء إتاحة خدمة حجز ميعاد في السجل التجاري، هي التسهيل  للقيام بتأدية خدمة "السجل التجاري" أو العلامة التجارية وكذلك النماذج الصناعية.

وتستعرض "الدستور" خطوات حجز موعد السجل التجاري:

رابط حجز موعد السجل التجاري 2022

 

- قم بتسجيل الدخول لموقع بوابة "جهاز تنمية التجارة الداخلية" الإلكتروني عبر هذا الرابط:
https://ecr.mc.gov.sa/Land?returnUrl=%2F 

وفي حال أن لم يكن للشخص حساب بالفعل يجب أن يقوم بإنشاء حساب جديد من خلال الموقع، ويتم ذلك عبر تسجيل رقم الهاتف المحمول، والقيام بتخصيص رقم سري، وذلك عبر كلمة ليس لدى حساب.


 خطوات حجز موعد السجل التجاري 2022


- قم باختيار الخدمة التي يراد إنجازها إلكترونيا من أيقونة الخدمات وهى "السجل التجاري".
- ثم قم بالضغط على قائمة الحجز لمعاملة ويقوم النظام بتحديد الوقت لحضور العميل بشكل يكون محدد وترتيب الدخول.
- ويتم الحصول على الخدمات الاتية إلكترونيًا وهي "خدمة الاستدلال، وخدمة الاستعلام إلكترونيًا وخدمة التحقق من عدم الالتباس، خدمة مستخرج رسمى ”، فى إطار تسهيلا للحصول على الخدمات.

كما أن الجهاز يستهدف في النصف الأول من العام الحالي 2022، تقديم أكثر من 80% من خدمات بالسجل التجارى وكذلك العلامات التجارية إلكترونيا.

السجل السجل التجاري السجل التجاري 2022 موعد السجل التجاري 2022 حجز تنمية التجارة الداخلية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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