التحقيق مع ربة منزل بتهمة إنهاء حياة جارتها فى سوهاج

تباشر النيابة العامة بسوهاج، التحقيق في واقعة قيام ربة منزل في العقد الثالث من عمرها، بإنهاء حياة جارتها دفعا من أعلى درج السلم في مشادة كلامية بينهما بسبب خلافات على لهو الأطفال بشارع الجهاد بدائرة قسم شرطة طهطا بسوهاج.

كانت البداية بتلقي المقدم محمد جادالله رئيس مباحث قسم شرطة طهطا بمديرية أمن سوهاج، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع مشاجرة ووجود متوفى بأحد العقارات الكائنة بشارع الجهاد بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة "صابرين م" ربة منزل، وبعمل التحريات تبين أنه أثناء نشوب مشادة كلامية بين المتوفاة وجارتها تدعي "نهي ع" في العقد الثالث من عمرها، بسبب لهو الأطفال، وخلال ذلك دفعت الأخيرة المجني عليها من أعلي درج السلم مما تسبب في ارتطام رأسها بدرجات السلم ولقيت مصرعها متأثرة باصابتها، وجري نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهمة واقتيادها إلي ديوان القسم وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة علي النحو سالف الذكر دون قصد في قتل جارتها، وجرى اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة.