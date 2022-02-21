الثلاثاء 22 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

فتاة تقص شعرها لأول مرة للتبرع لجمعية السرطان الخيرية للأطفال

فتاة
فتاة

بطول 43 بوصة كان شعر إيلا على طول الطريق إلى ما بعد ركبتيها،كانت الفتاة البالغة من العمر ثماني سنوات من مقاطعة دورهام ترعى شعرها طوال حياتها، ومؤخراً قررت تقطيعه لأول مرة.

قررت أنها تريد أن تمنح خصلات شعرها للأعمال الخيرية كل ثلاثة أقدام ونصف،كانت خصلات إيلا الطويلة فخرها وسعادتها، لكن الآن  مرت بتحول جذري بعد التبرع بشعرها إلى Little Princess Trust، ستستخدم المؤسسة الخيرية شعر Ella-Rose لعمل باروكات شعر حقيقية للأطفال الذين فقدوا شعرهم بسبب السرطان.

وفقا لموقع مترو لكن كان على التلميذة أن تقوم ببعض العمل في إقناع والدتها لويز كلارك بالسماح لها بفعل الأمر، قالت والدة إيلا  لويز  34 عامًا: `` لقد كان هذا حلو ومر بالنسبة لي لأنني أحب شعرها، ظللت أحاول أن أجعلها تنتظر حتى تنتهي من المدرسة الإعدادية، لكنها أرادت فعل ذلك الآن".

قالت إيلا روز: ``أبدو مختلفة جدًا.. يشعر رأسي بخفة الوزن بدون الكثير من الشعر.. أنا سعيد حقًا لأنه تم قطعه"، وبالإضافة إلى التبرع بشعرها لتحويله إلى شعر مستعار لأطفال آخرين، جمعت Ella-Rose أيضًا 1000 جنيه إسترليني لمؤسسة برادلي لوري التي سميت على اسم سندرلاند البالغة من العمر ست سنوات والتي لمست قلوب الأمة عندما تم تشخيص حالتها مع سرطان عضلي.

وفقا لموقع مترو تقول إيلا إنها متحمسة لشعرها الجديد وتعتقد أنه من المهم أن تتجه خصلات شعرها نحو قضية جيدة،هناك الكثير من الأشخاص المصابين بالسرطان ويحتاجون إليه لأنهم ليس لديهم شعر.

تقول لويز وهي أم لثلاثة أطفال إن الحياة ستكون أسهل الآن مع شعرها القصير، وأوضحت أن تجعيد الشعر الطبيعي لـ Ella-Rose كان يتطلب صيانة عالية للغاية، وأنها كانت تستهلك زجاجة بلسم كاملة تلك وإلا فإن الفرشاة لن تمر عبر شعرها.

شعر سرطان مقاطعة دورهام شعر مستعار فتاة

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وائل لطفي

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