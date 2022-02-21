تجديد حبس عاطل قتل صديقه بـ«مفك» في المطرية

اصدر قاضى المعارضات اليوم الاثنين، قرارًا بتجديد حبس عاطل بتهمة قتل شاب 15 يوما على ذمة التحقيقات في القضية.

وتمكن رجال المباحث بالقاهرة من القبض على عاطل، لقيامه بقتل صديقه، بعدما التعدى عليه بمفك فى مشاجرة بينهما بمنطقة المطرية، وحرر محضر بالواقعة.

وتلقت عمليات النجدة، بلاغا من الأهالى بوقوع مشاجرة ومتوفى في منطقة المطرية، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان، وتبين حدوث مشاجرة بين عاطل و صديقه وتعدى عليه بمفك في الرأس والصدر، ونتج عنها وفاته في الحال وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم.