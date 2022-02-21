الحكومة الروسية تؤيد الاعتراف باستقلال دونباس عن أوكرانيا وترفض تهديدات الغرب

أعلن رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، الإثنين، أن بلاده تؤيد الاعتراف باستقلال إقليم دونباس، مؤكدًا استعدادهم اقتصاديا لمواجهة أي تصعيد.

كما أكد وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، في ختام اجتماع لمجلس الأمن الفيدرالي الروسي، الإثنين، أنه لا يرى طريقا آخر غير الاعتراف باستقلال دونباس عن أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذا سيكون إشارة قوية لكل العالم.

واعتبر لافروف، في تصريحات اليوم، أن منح الغرب ثلاثة أيام للتفكير لن يغير شيئا، لأن الغرب لن يغير رأيه.

من جهته، قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، ديمتري ميدفيديف، خلال الاجتماع، إن اعتراف موسكو باستقلال أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية كان درسا للغرب بأنه لا يمكن تجاهل روسيا، مشيرا إلى أن بلاده تدرك ما سيحدث حين تعترف باستقلال دونباس، وسيكون الضغط غير مسبوق ولكنهم يعرفون كيف يواجهونه.

وأوضح مدفيديف أنه إذا استمر تطور الأوضاع على هذا النحو فمن الضروري الاعتراف باستقلال دونباس.

كما طالب وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، بالاعتراف باستقلال دونيتسك ولوغانسك، مشيرًا إلى أن أوكرانيا ربما تعد لاستعادة الأقاليم الانفصالية بالقوة.

وأضاف شويجو "لدى أوكرانيا إمكانات لصناعة أسلحة نووية أكبر من إيران وكوريا الشمالية، وإعلان كييف رغبتها بالعودة لتكون قوة نووية أمر خطير للغاية".

وأكد وزير الدفاع الروسي أن هناك نحو 60 ألف عسكري أوكراني يتمركزون بالقرب من حدود لوهانسك ودونيتسك.

كما أعلن وزير وزير الداخلية الروسية تأييده الاعتراف باستقلال دونيتسك ولوغانسك ضمن كامل حدودهما الإدارية قبل نزاع 2014.

فيما قال رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي إنه يمكن أن يعطوا الغرب فرصة أخيرة لدفع كييف للسلام في أقرب وقت.

كما أكدت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي أنه حان الوقت للاعتراف باستقلال دونباس ويجب ألا تؤجل روسيا ذلك.

وأضافت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي "إذا كان الاعتراف باستقلال دونباس سيحل الأزمة فيتوجب علينا القيام بذلك".

كذلك أكد سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي أن الطريق الوحيد لحماية دونباس هو الاعتراف باستقلاله عن أوكرانيا.