يوسف الشريف يشارك في سباق «إكستريم إي» لرفع الوعي بمخاطر التغيرات المناخية

علق الفنان يوسف الشريف، على حلوله ضيف شرف على افتتاح الموسم الثاني من سباق "إكستريم إي" الذي يستهدف رفع الوعي لمخاطر التغيرات المناخية.

وعبر حسابه على موقع التدوينات المصغر "Twitter"، كتب الفنان يوسف الشريف ""إكستريم إي" سلسلة السباقات العالمية التي تستهدف رفع الوعي لمخاطر التغيرات المناخية التي تواجه كوكبنا، وكذلك السعي لتبنّي الطاقة الكهربائية كبديل عن محركات الاحتراق".

وذكرت الجهة المنظمة للسباق في بيان رسمي أن يوسف الشريف من الفنانين الذين يبدعون في استخدام الفن في توصيل الرسائل وتميزه بأختيار الموضوعات المحورية الهامة لجمهوره مع استناده لمواضيع تخاطب عددًا من المشكلات المعاصرة مثل تغير المناخ والأوبئة، ويقدر دور الرياضه ودورها المجتمعي، كما يتميز بأدواره المختلفه ونظرته المستقبليه.

وتابعت في البيان: "يعتبر هذا وجه التشابه مع السباقات العالمية "اكستريم أي" التي تستخدم الرياضة لهدف نشر الوعي بالقضايا البيئية وتغير المناخ في المناطق التي تجري بها السباقات حول العالم وتشجيع الاعتماد على السيارات الكهربائية وتقليل انبعاثات الكربون في الكوكب ،و توصيل الرسالة لجمهوره حول العالم ومشاركتهم الشغف بالقضايا البيئية المختلفة ورفع الوعي بأهمية المسؤولة الجمعية لخفض الانبعاثات وتبني التكنولوچيا النظيفة.

من ناحية أخرى، يغيب الفنان يوسف الشريف عن المشاركة في دراما رمضان المقبل 2022.

وقرر يوسف الشريف الحصول على إجازة من الدراما، من أجل التركيز فى تقديم فيلم جديد يعود به إلى السينما بعد غياب 3 سنوات منذ تقديمه فيلم "بنى آدم" عام 2018.

قصة مسلسل كوفيد 25 بطولة يوسف الشريف

تدور أحداث المسلسل حول انتشار وباء خطير في البلاد، والذي يسبب جنون ونوبات عصبية لكل من يصاب به، دول التمكن من الوصول إلى معلومات كاملة عن المرض الحديث الذي يغزو الشوارع، ويركز المسلسل على دور الأطباء وأطقم التمريض في مواجهة ذلك الوباء الغامض، وسط تصاعد الأحداث.