وزير البيئة: الشعب المرجانية تجعل مصر الملاذ الأخير هربًا من التغييرات المناخية

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن مصر ستكون الملاذ الوحيد أمام العالم أمام التغيرات المناخية التي تعصف به، حيث أثبتت الدراسات أن الشعب المرجانية بالبحر الأحمر هي الأقل تأثرًا بالتغيرات على وجه الأرض.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب حسام عوض الله خلال اجتماع اللجنة اليوم الإثنين حول ملف "تغير المناخ" وأثره على العالم واستعدادات مصر لاستضافة مؤتمر المناخ ( 27 Cop)، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزير البيئة.

وأوضحت "فؤاد"، أن التغيرات المناخية لها تأثيرات سلبيه علي التنمية في البلاد المختلفة فضلًا عما تسببه من تدهور الصحة العامة وجفاف التربة وعجز الشعب المرجانية، الأمر الذي يؤثر علي السياحة في الدول.

وأشارت "فؤاد" إلي أن الانبعاثات في مصر - وفقا لآخر التقارير والإحصائيات- لا تتعدي 0.6%، مُشيرًة إلى أن قطاع الطاقة في صداره المسببات لها ويضم “الكهرباء والنقل والبترول”، وتمثل المخلفات 15% وقطاع الصناعة 12.5%، موضحة أنه رغم عدم التسبب في المشكله لكنها تعاني بسببها.

وعن الدول العربية والإفريقية قالت الوزيرة، إن نسبة الانبعاثات في الدول العربية تقدر بـ5% مقابل 4% نسبة في إفريقيا، وهي نسب قليلة مقارنة بباقي دول العالم.

ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس، على أن تعود للانعقاد مرة أخري في تمام الحادية عشرة من صباح غدٍ الثلاثاء.

ووافق المجلس علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الإجراءات التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا المستجد.