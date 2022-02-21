تخفيف الحكم على المتهمين بسحل سيدة بولاق الدكرور

قررت محكمة جنح مستأنف بولاق الدكرور، تخفيف حكم حبس المتهمة بالاعتداء على "سيدة بولاق" لسنتين و6 أشهر بدلا من 3 سنوات و9 أشهر.

وعاقبت محكمة جنح بولاق الدكرور المتهمين بالتعدي على سيدة بولاق الدكرور، بالسجن عامين وكفالة 10 آلاف جنيه عن تهمة البلطجة.

كما قضت وضع المتهمين تحت المراقبة لمدة عامين، كما عاقبتهم بالسجن عام وكفالة ٥ آلاف جنيه عن تهمة الضرب.

وعاقبت الحبس 3 أشهر وكفالة 10 آلاف جنيه للمتهمين عن تهمة إتلاف المنقولات الخاصة بالمجني علية، وكذلك الحبس 6 أشهر عن تهمة حيازة سلاح وغرامة 1000 جنيه لكل متهمة.