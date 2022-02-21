الإثنين 21 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

الوزراء يستعرض نتائج الدورة الـ30 من أعمال اللجنة المصرية الأردنية (فيديو)

مركز المعلومات ودعم
مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء فيديو جراف، يسلط الضوء على انطلاق اجتماعات الدورة الـ 30 للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ونظيره الأردني بشر الخصاونة.

وتطرق مقطع الفيديو إلى أهم مجالات التعاون المستهدفة ضمن أعمال الدورة الـ 30 للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، وكذلك أهم نتائج الدورة السابقة، والتي استضافتها العاصمة الأردنية "عمان"، العام الماضي، بحضور جلالة الملك "عبدالله الثاني"، ملك الأردن.

وانطلقت أعمال اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة عام 1985، وساهمت في توقيع العديد من الاتفاقيات بين مصر والأردن في شتى المجالات، وتعد أكثر اللجان انتظامًا من حيث دورية الانعقاد.

كما استعرض الفيديو، أوجه تنامي العلاقات المصرية الأردنية، خاصة الشق الاقتصادي، وكذلك ما يتعلق بالتعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق في ملف إنتاج وتوزيع الطاقة والكهرباء، والذي أفرزته أعمال اللجنة المصرية الأردنية على مدار دوراتها السابقة.

وكانت الدكتورة "رانيا المشاط"، وزيرة التعاون الدولي، قد اختتمت أعمال الاجتماعات التحضيرية للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، على المستوى الوزاري، أمس الأحد، بحضور "يوسف الشمالي"، وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني، تزامنًا مع استقبال رئيس الوزراء د."مصطفى مدبولي" لرئيس الوزراء الأردني، بمقر رئاسة مجلس الوزراء، تمهيدًا لانطلاق أعمال اللجنة برئاسة رئيسي وزراء البلدين، اليوم الإثنين.

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار مجلس الوزراء فيديو جراف مصطفى مدبولى رئيس الوزراء الأردني د بشر الخصاونة

رئيس التحرير

وائل لطفي

عن التنويريين وإليهم

الأكثر قراءة

«منخفض جوي جديد».. تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة

حكم عليه بالإعدام قبل 45 يومًا.. مفاجأة جديدة في قضية «سفاح الإسماعيلية»

التراويح ومصلى السيدات.. بيان مهم من الأوقاف بشأن عمل المساجد فى شهر رمضان

البرلمان يوافق على قانون الإيجار القديم لـ«غير الغرض السكنى» فى مجموعه

موعد بداية شهر رمضان 2022.. ووقت استطلاع هلال الشهور الهجرية

مفاجآت في التحقيق مع «نصاب الكركمين» وقرار بحبسه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال-أسعد

الدولة الدينية والدولية المدنية

د. محمد سمير الخطيب

هل تخلى الناقد المسرحى عن دوره؟

محمد العسيري

حرب الكركمين.. قنديل أم هاشم سابقًا

عبدالوهاب داود

«الترند».. فخ يبرع فيه «الإخوان المنبوذون» فاجتنبوه

ماجد حبته

التاريخ الطويل لقاهر العاصفة

القس. رفعت فكرى

لنزرع الحب!

مؤمن المحمدي

جلابية مزاد

حسين دعسة

الوصاية الهاشمية تحمي القدس.. رؤى يعززها البرلمان العربي ومجموعة ميونخ

صور

صور من أول أيام الدراسة بـ«الترم الثاني»

ورد القناطر.. هدايا العشاق فى «الفالنتين داى»

الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأوقاف

محطة تل أبيب

المزيد

اختبار "ساعر 6".. البحرية الإسرائيلية تجري تجارب "القبة الدفاعية" البحرية

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 46 فلسطينيًا فى الضفة الغربية

بسبب احتمالات الحرب: وصول 75 مهاجرًا إلى إسرائيل من يهود أوكرانيا