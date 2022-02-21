الوزراء يستعرض نتائج الدورة الـ30 من أعمال اللجنة المصرية الأردنية (فيديو)

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء فيديو جراف، يسلط الضوء على انطلاق اجتماعات الدورة الـ 30 للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ونظيره الأردني بشر الخصاونة.

وتطرق مقطع الفيديو إلى أهم مجالات التعاون المستهدفة ضمن أعمال الدورة الـ 30 للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، وكذلك أهم نتائج الدورة السابقة، والتي استضافتها العاصمة الأردنية "عمان"، العام الماضي، بحضور جلالة الملك "عبدالله الثاني"، ملك الأردن.

وانطلقت أعمال اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة عام 1985، وساهمت في توقيع العديد من الاتفاقيات بين مصر والأردن في شتى المجالات، وتعد أكثر اللجان انتظامًا من حيث دورية الانعقاد.

كما استعرض الفيديو، أوجه تنامي العلاقات المصرية الأردنية، خاصة الشق الاقتصادي، وكذلك ما يتعلق بالتعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق في ملف إنتاج وتوزيع الطاقة والكهرباء، والذي أفرزته أعمال اللجنة المصرية الأردنية على مدار دوراتها السابقة.

وكانت الدكتورة "رانيا المشاط"، وزيرة التعاون الدولي، قد اختتمت أعمال الاجتماعات التحضيرية للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، على المستوى الوزاري، أمس الأحد، بحضور "يوسف الشمالي"، وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني، تزامنًا مع استقبال رئيس الوزراء د."مصطفى مدبولي" لرئيس الوزراء الأردني، بمقر رئاسة مجلس الوزراء، تمهيدًا لانطلاق أعمال اللجنة برئاسة رئيسي وزراء البلدين، اليوم الإثنين.