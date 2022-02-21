بطريرك الأقباط الكاثوليك يشارك في اجتماعات مجمع الكنائس الشرقية بالفاتيكان

قال نيافة الحبر الجليل الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إنه شارك صاحب الغبطة الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، في اجتماعات الجمعية العامّة لمجمع الكنائس الشرقية، بالفاتيكان، وذلك في الفترة من السادس عشر، وحتى التاسع عشر من فبراير الجاري.

وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه أدار الاجتماعات غبطة الكاردينال ليوناردو ساندري، رئيس مجمع الكنائس الشرقية، بمشاركة أصحاب الغبطة، بطاركة الكنائس الكاثوليكية الشرقية، وعدد من أصحاب الغبطة، الآباء الكرادلة، وأصحاب السيادة، الآباء الأساقفة، الذين عيّنهم قداسة البابا فرنسيس، أعضاء في مجمع الكنائس الشرقية.

وخلال الاجتماعات، بحث المجتمعون عدة موضوعات أبرزها: الحرّية الدينية، التحدّيات التي يجابهها المسيحيون في بلادهم المشرقية، وبلاد المهجر، دراسة تخصيص أو تسمية مسؤولين كنسيين شرقيين في أوروبا، مشاركة الكنيسة الجامعة شرقًا وغربًا في الرسالة والكرازة، الرهبانيات، الإدارة المالية في الكنيسة، وأوضاع الكهنة الشرقيين، الذين يتابعون دراساتهم اللاهوتية في روما.

وكان قد استقبل في الثامن عشر من الشهر الجاري، قداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية في العالم، غبطة أبينا البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، وأصحابَ الغبطة، بطاركة الكنائس الشرقية الكاثوليكية، ورؤساءَ الأساقفة الأعلين، وذلك بمقر القصر الرسولي، الفاتيكان.

يأتي هذا اللقاء في ختام أعمال الجمعية العامّة لمجمع الكنائس الشرقية، بمشاركة غبطة الكاردينال ليوناردو ساندري، رئيس مجمع الكنائس الشرقية، وصاحبُ السيادة رئيس الأساقفة جورجيو ديمتريو كالّارو، أمين سرّ المجمع.

وعقب مداخلات أصحاب الغبطة، وجّه إليهم قداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية في العالم، الشكرَ، مثمّنًا الرعاية الكنسية للمؤمنين في هذه الظروف العصيبة، مانحًا الكنائس الشرقية، ومؤمنيها البركة الرسولية.