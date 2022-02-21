اللجنة المصرية الأردنية تختتم أعمالها بتوقيع مذكرات تفاهم وبروتوكولات تعاون

أسفرت اجتماعات الدورة الثلاثين للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، برئاسة رئيسي وزراء البلدين، الدكتور مصطفى مدبولي، والدكتور بشر الخصاونة، عن توقيع عدد من مذكرات التفاهم المشتركة والبرامج التنفيذية وبروتوكول للتعاون بين الجانبين في عدة مجالات مختلفة، بالإضافة إلى توقيع محضر اجتماعات اللجنة المشتركة.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه في ختام أعمال الدورة الثلاثين للجنة العليا المصرية- الأردنية المشتركة، تم توقيع مذكرتي تفاهم للتعاون بين الجانبين.

وتضمنت مذكرة التفاهم الأولى التعاون في مجال المناطق اللوجستية، ووقعها الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، ومن الجانب الأردني يوسف محمود الشمالي، وزير الصناعة والتجارة والتموين.

بينما تضمنت مذكرة التفاهم الثانية التعاون في مجال الحجر الزراعي، ووقعها الدكتورة رانيا المشـّاط، وزيـرة التعـاون الدولـيّ، ومن الجانب الأردني الدكتور صالح الخرابشة، وزير الطاقة والثروة المعدنية.

وأشار المتحدث الرسميّ، إلى أنه تم كذلك توقيع البرنامج التنفيذي في مجال التعليم العالي بين الجانبين، حيث وقع البرنامج الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلميّ، ومن الجانب الأردني، الدكتور محمد العسعس، وزير المالية، كما تم توقيع البرنامج التنفيذي للتعاون بين الجانبين في مجال الشباب للأعوام (2022- 2024)، ووقع البرنامج الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ومن الجانب الأردني، أيمن رياض مُفلح، وزير التنمية الاجتماعية.

وأضاف “سعد”، أنه تم في الوقت نفسه في ختام الدورة الحالية لأعمال اللجنة العليا المصرية– الأردنية توقيع بروتوكول تعاون بين الجانبين في المجال الإعلامي، ووقع كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ومن الجانب الأردني الدكتور إبراهيم الجازي، وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء.

وفي نهاية الجلسة الختامية، وقع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور بشر الخصاونة، رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية، محضر اجتماعات الدورة الثلاثين للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، والذي يتضمن تفاصيل ملفات التعاون التي تم الاتفاق عليها خلال اجتماعات اللجنة المشتركة، والجداول الزمنية المقترحة للتنفيذ.

