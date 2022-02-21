9 مارس.. ندوة تعريفية لمعهد الدولى للمحاسبين المعتمدين IMA بتجارة عين شمس

تقيم كلية التجارة بجامعة عين شمس ندوة تعريفية للحصول على شهادة المحاسب الإدارى المعتمد Certified Management Accountant (CMA) والتى تقدم من خلال أحد أهم المؤسسات المهنية فى العالم وهو معهد المحاسبين الإداريين Institute of Management Accountants (IMA) فى إطار حرص كلية التجارة على تأهيل خريجيها لسوق العمل.

يأتي ذلك يوم الأربعاء الموافق 9 مارس 2022 الساعة 12 ظهرا بقاعة الدكتور على لطفى بالكلية تحت رعاية الدكتور محمود المتينى رئيس الجامعة، الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدرسات العليا والبحوث، الدكتور ةخالد قدرى عميد الكلية.

وأوضحت الدكتورة هيام وهبة وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث ان الندوة يلقيها Rishi Malhotra المدير الأكاديمى والعلاقات المجتمعية للشرق الأوسط وأفريقيا بمعهد المحاسبين الإداريين IMA.

وأوضحت أن شهادة المحاسب الإدارى المعتمد CMA تعد من أهم وأبرز الشهادات المهنية التى يسعى الخريجون والموظفون حول العالم للحصول عليها والتى تتيح لهم الفرصة لتحقيق زيادة فى دخولهم طبقا للإحصاءات الصادرة فى هذا الشأن بمعدل يصل الى 67% مقارنة بقرانئهم الذين لايحملون شهادة المحاسب الإدارى المعتمد. لذلك فإن الكلية من خلال التواصل مع IMA تقوم سنويا بتقديم 10 منح دراسية مجانية للحصول على شهادة المحاسب الإدارى المعتمد CMA.

كما أوضحت أن الهدف من الندوة التعريفية شرح أهمية الحصول على شهادة CMA وفوائدها والإجراءات التى يجب اتباعها للحصول على الشهادة وعضوية المعهد والمدد الزمنية للحصول على الشهادة.

الجدير بالذكر ان شهادة المحاسب الادارى المعتمد CMA تعد احد الوسائل الهامة للمهتمين بتطوير مسيرتهم المهنية فى عالم المحاسبة والتمويل و يودون الانضمام إلى شبكة عالمية تضم أكثر من 100 الف متخصص محترف فى هذا القطاع.