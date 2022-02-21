تعليم الجيزة تعلن أسماء المقبولين للعمل بالحصة.. غدًا

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، إعلان كشوف نتيجة العمل بالحصة لسد العجز المرحلة الثانية لمن تقدموا بالإدارات، غدا الثلاثاء.

وطالبت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، المتقدمين بضرورة التوجه إلى الإدارات لاستلام خطاب التوزيع على المدارس.

وكانت أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة ، انه طبقاً للكتاب الدوري رقم ( 26 ) بتاريخ 20 سبتمبر 2021 الصادر من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن سد العجز بأعضاء هيئة التدريس استعدادا للعام الدراسي 2022/2021 ، تعلن المديرية ، عن حاجاتها لسد العجز بالمواد الأساسية بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية ) وذلك للعمل بنظام التطوع بالحصىة للتخصصات الاتية ( لغة عربية – لغة انجليزية – رياضيات – علوم –دراسات اجتماعية – معلم فصل –معلمة رياض اطفال )، ويكون التقديم بالإدارات التعليمية فقط.

وأعلنت المديرية عن عدد من الضوابط الأتية-

1-الاستعانة بالمعلمين بالتطوع بالحصة م من لديه خبرة سابقة في أعمال التدريس أولا من حملة المؤهلات العليا التربوية و وفق الإحتياج الفعلي والعجز بالمدارس ثم يتم المفاضلة بين باقي المتقدمين وفق المادة رقم 4 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ۹۳ لسنة ۲۰۱۳ المعدل للقانون 5 15 لسنة ۰۷ ۲۰ في المرحلتين ) الابتدائية والإعدادية( وفقا للأتي:۔

أ. الأعلي في مرتبة الحصول علي علي المؤهل.

۲-بحث الموقف الأمني للمرشحين للعمل بنظام الحصة عن طريق المديرية قبل العمل.

٣-يرخص للتدريس بالحصة بموجب خطاب من موجه أول المادة، مع عدم اشتراكهم في اعمال الامتحانات أو لجان النظام والمراقبة.

٤-تفعيل موافقة وزارة المالية بجواز الاستعانة بغير العاملين بالتربية والتعليم من حملة المؤهلات التربوية للعمل بنظام الحصة وبما لا يجاوز قيمة ۲۰جينه للحصة الواحدة( علي أن يتم الصرف خصما علي بند ٣/ ٤ مكافات لغير العاملين عن خدمات مؤداه )تمويل صناديق وحسابات خاصة بالباب الرابع )الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية( ويتم الصرف ل لمستعان بهم بموجب کشف استحقاق معتمد من مدي المدرسة ومسئول شئون العاملين وموجه أول المادة نظیر مكافأة مقطوعة )۲۰ جنيه للحصة( وحتي انتهاء خطة تدريس المناهج بالمدرسة

٥-لا يجوز أن يزيد عدد نصاب المستعان بهم بالحصة عن عد د ٢٤ حصة اسبوعيا(.

٦-عدم تحميل الموازنة العامة ل لدولة بأية اعباء مالية نتيجة الاستعانة بهولاء العاملين.

٧- عدم احقية المستعان بهم المطالبة مستقبلاً بالتعيين علي الموازنة العامة للدولة وتوقيع أقرار منهم بذلك.

۸-ألا توجد صلة قرابة بالمدرسة التي سوف يعمل بها حتي الدرجة الثانية.

۹-مرعاة التوزیع الجغرافي للمتقدم حسب عنوان السكن المدون في الرقم القومي.

۱٠_ تلتزم كل إدارة بما هو مخص ص لها من عد د وفقا لما ورد للمديرية في بيانات العجز السابق إرسالها من الإدارت.

د- الأكبر سنا.

ب- الأعلي مؤهلاً.

ج- الأقدم تخرجا.

