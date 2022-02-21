الموارد المائية تزيل 75508 حالة تعد على نهر النيل وفرعيه

أكدت وزارة الموارد المائية والري، استمرار قطاع حماية وتطوير نهر النيل والإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات، فى تنفيذ حملات لإزالة التعديات على نهر النيل ومنافع الري والصرف، بالإضافة إلى إحالة المخالفات الخاصة بالتعديات على نهر النيل ومنافع الري والصرف إلى النيابة العسكرية المختصة لتحقيق عنصر الردع اللازم.

الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل واسترداد أراضى الدولة

وشن قطاع حماية النيل بوزارة الموارد المائية والري، اليوم الإثنين، حملات إزالة موسعة للمخالفات تضمنت تنفيذ 61 إزالة في نطاق محافظات “الغربية- دمياط- المنيا- أسيوط- قنا”، وبذلك يصبح إجمالي المخالفات التي تمت إزالتها على نهر النيل 75508 إزالة منذ بدء الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل واسترداد أراضي الدولة، وذلك في إطار الحد من المخالفات والتعديات وإزالتها على نفقة المخالفين بالتعاون مع قوات الأمن والأجهزة المحلية.

من جهته أكد المهندس علاء خالد، رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل بوزارة الري،. إستمرار التصدى لكافة أنواع وأحجام التعديات، وايضا العمل للحفاظ على مجرى نهر النيل والترع والمصارف من جميع أشكال المخالفات، و مسببات التلوث البيئي.

كما أوضح رئيس القطاع لـ“الدستور”، إستمرار جميع أجهزة الوزارة بعزم لا يلين في التصدي لكافة أشكال التعديات على نهر النيل، بما يضمن سلامة التصرفات المائية اللازمة لكافة الإحتياجات المائية لجميع القطاعات الزراعية ومياه الشرب بمختلف محافظات الجمهورية.

في السياق ذاته، أكد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، مواصلة بذل المزيد من الجهد للتصدي إلى التعديات على شبكة الترع والمصارف، وتنفيذ جميع الإزالات بالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة، وعلى رأسها وزارة الداخلية متمثلة في شرطة البيئة والمسطحات المائية وأجهزة المحافظات متمثلة في الوحدات المحلية للحفاظ على منافع الري والصرف.