رويترز: واشنطن أعدت حزمة عقوبات ستمنع التعامل بين البنوك الأمريكية والروسية

أفادت مصادر أمريكية لوكالة رويترز بأن واشنطن أعدت حزمة أولية من العقوبات ضد روسيا ستمنع التعامل بين البنوك الأميركية والبنوك الروسية الكبرى وذلك اثر التقارير التي تفيد بأن الرئيس الروسي يستعد لغزو أوكرانيا.

يأتي هذا فيما أفادت تقارير إعلامية أمريكية، بأن لدى الولايات المتحدة معلومات استخباراتية موثوقة تفيد بأن روسيا أصدرت الأوامر بالفعل للقوات التي حشدتها على حدودها مع أوكرانيا بالمضي قدما في خطط غزو الأراضي الأوكرانية.



وبحسب صحيفة نيويورك تايمز، ومحطة تلفزيون "سي بي إس" الأمريكيتين، تردد أن هذه المعلومات الاستخباراتية، التي تعود للأسبوع الماضي، هي التي دفعت الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى أن يقول يوم الجمعة الماضي أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد اتخذ بالفعل قرار الهجوم على أوكرانيا. ولكن الأوامر لا تعني أن القيام بالغزو صار مؤكدا، حيث قد يغير بوتين قراره في أي لحظة.



وكتبت الصحيفة أن المعلومات الاستخباراتية تظهر أن ما بين 40 و50 في المئة من أكثر من 150 ألفا من القوات الروسية على الحدود مع أوكرانيا، قد اتخذت وضع الهجوم، وبإمكانها التحرك لتنفيذه خلال أيام.



ويعتقد أن جزءا من هذه القوات ينتمي لقوات الاحتياط الروسية التي يمكن توظيفها كقوة احتلال بعد تنفيذ الغزو. وبحسب نيويورك تايمز، لم يفصح المسؤولون عن مزيد من التفاصيل فيما يتعلق بالمعلومات الاستخباراتية، ولكنهم أكدوا أنها "قوية".



وقال البيت الأبيض إن الرئيس بايدن التقى الأحد بمجلسه للأمن القومي، لمناقشة الحشود العسكرية الروسية على الحدود مع أوكرانيا.



وكان بايدن أعلن في وقت سابق أمس أنه سيسافر إلى منزل أسرته في ولاية ولاية ديلاوير، وعلى الرغم من ذلك، تغيرت خطط الرئيس بعد وقت قصير، وتقرر أن يبقى في واشنطن. ولم يكشف البيت الأبيض عن أسباب تعديل جدول أعمال الرئيس.