إخلاء سبيل المتهم فى حادث تصادم الشيخ زايد بكفالة 10 آلاف جنيه

أخلت نيابة الشيخ زايد سبيل المتهم في حادث التصادم الذي وقع بمدينة الشيخ زايد، وأسفر عن إصابة شخص بكفالة 10 آلاف جنيه.

وكانت شرطة النجدة، تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم بعد اختلال عجلة قيادة سيارة ملاكي ماركة "بي ام دبليو" وانحرافها عن الطريق للاتجاه الآخر واصطدامها بعدد من السيارات، ما أسفر عن إصابة شخص، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف.

ووفقا للمعاينة الأولية، تبين أن سيارة ملاكي انحرفت عن الطريق واصطدمت بعدة سيارات في الاتجاه الآخر، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وقام رجال المرور برفع حطام حادث انقلاب السيارة وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.