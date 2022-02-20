الأحد 20 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

اليوم.. 3 احتفالات في الكنائس الغربية بمصر

الكنيسة
الكنيسة

تحتفل الكنيسة المارونية بمصر اليوم بحلول أحد الموتى المؤمنين، وعيد الناسك مار يعقوب القورشيّ وهو تلميذ القدّيس مارون. تنسَّك على جبال قورش. 

أمضى تنسُّكَه في العراء، مصلّيًا، بالرغم من الحَرّ الشديد صيفًا والبرد القارص شتاءً. طعامه الأعشاب المُرّة. لِباسه المسح الخشن المثقل بالحديد. تعرّض لتجارب كثيرة شنّها عليه الشيطان في الجوع والعطش والمرض فانتصر عليه بقوّة الصليب. 

أجرى اللّه على يده شفاءات كثيرة توافد الناس إليه لسماع إرشاداته وللشفاء من أمراضهم المزمنة مارس الصوم والصلاة والسهر والتأمّل باللّه. رقد بالربّ في القرن الخامس بعد جهادٍ طويل.

وتحتفل الكنيسة اللاتينية بحلول الأحد السابع من زمن السنة، هذا وتحتفل ايضا كنيسة الروم الملكيين بحلول أحد مرفع اللحم وأحد الدينونة الأخيرة، بجانب تذكار الكبير في القدّيسين لاون أسقف قطاني، و قطاني هي كبرى المدن في جزيرة صقلية. وعاش القدّيس لاون في عهد الإمبراطور لاون الرابع (775-780) وقسطنطين السادس (780-797). وكان الاثنان من المعجبين بقداسة أسقف قطاني وقادري شجاعته الرسولية وعلمه وغيرته الرعوية والاجتماعية وعجائبه الغزيرة.

وألقت الكنيسة عظة بتلك المناسبة قالت خلالها إنه قال القدّيس بولس أنّ الرّب يسوع سوف "يُسَلِّمُ المُلْكَ إِلى اللهِ الآب". ذلك لا يعني أنّ الرّب يسوع سيتخلّى عن سلطته من خلال تسليم ملكه، بل يعني أنّنا سنصبح ملكوت الله، بعد جعلنا مشابهين بمجد جسده. هو سيسلّمنا نحن إلى الله، بعد أن يكون قد جعل منّا "ملكوت الله" من خلال تمجيد جسده. هو سيسلّمنا نحن إلى الآب، بصفتنا الملكوت وفقًا لما ذكر الإنجيل: "تَعالَوا، يا مَن بارَكَهم أَبي، فرِثوا المَلكوتَ المُعَدَّ لَكُم مَنذُ إِنشاءِ العَالَم".

"والصِّدِّيقونَ يُشِعُّونَ حِينَئذٍ كالشَّمْسِ في مَلَكوتِ أَبيهِم.". لأنّ الابن سيسلّم لله أولئك الذين دعاهم إلى ملكوته، لكونهم ملكوته، أي أولئك الذين وعدهم بالطوبى الخاصّة بالملكوت بواسطة هذه الكلمات: "طوبى لأَطهارِ القُلوب فإِنَّهم يُشاهِدونَ الله" (مت 5: 8). يسلّم المسيح الملكوت لله وها إنّ أولئك الذين سلّمهم إلى أبيه بصفتهم ملكوته، يعاينون الله. قال الربّ نفسه لتلاميذه ما هو الملكوت: "فها إِنَّ مَلكوتَ اللهِ بَينَكم".

وإن أراد أحد أن يعرف مَن الذي يسلّم الملكوت، فليسمع: "وكَلاَّ! إِنَّ المسيحَ قد قامَ مِن بَينِ الأَموات وهو بِكرُ الَّذينَ ماتوا. عَن يَدِ إِنسان أَتى المَوتُ فعَن يَدِ إِنسانٍ أَيضا ً تَكونُ قِيامةُ الأَموات".كلّ هذا يتعلّق بسرّ الجسد، لأنّ الرّب يسوع المسيح هو أوّل مَن قام من بين الأموات. فمن أجل تقدّم البشريّة الذي أخذه المسيح على عاتقه "سيكونَ اللّهُ كُلَّ شَيءٍ في كُلِّ شيَء".

السنكسار السنكسار الدستور السنكسار القبطي

رئيس التحرير

وائل لطفي

عن التنويريين وإليهم

الأكثر قراءة

رسالة مهمة من وزير التعليم للمعلمين وأولياء الأمور

رسالة من طه حسين لـ إبراهيم عيسى بعد تشكيكه في الإسراء والمعراج

حبس أحمد أبوالنصر سنتين ونصف بتهمة النصب

تحرك عسكرى روسى يشير ببدء عملية واسعة فى أوكرانيا

الطب الشرعي يصدر تقريرًا في واقعة إشعال مسن النيران في ابن شقيقه بحدائق القبة

أستراليا تفتح حدودها بعد عامين من الإغلاق بسبب كورونا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد سمير الخطيب

هل تخلى الناقد المسرحى عن دوره؟

محمد العسيري

حرب الكركمين.. قنديل أم هاشم سابقًا

عبدالوهاب داود

«الترند».. فخ يبرع فيه «الإخوان المنبوذون» فاجتنبوه

ماجد حبته

التاريخ الطويل لقاهر العاصفة

القس. رفعت فكرى

لنزرع الحب!

مؤمن المحمدي

جلابية مزاد

حسين دعسة

الوصاية الهاشمية تحمي القدس.. رؤى يعززها البرلمان العربي ومجموعة ميونخ

د.أحمد الخميسى

البدين والنحيف والضرب على خفيف

صور

صور من أول أيام الدراسة بـ«الترم الثاني»

ورد القناطر.. هدايا العشاق فى «الفالنتين داى»

الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأوقاف

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تعيد فتح حدودها أمام غير الملقحين بداية مارس

جانتس: لا يمكننا تجاهل الوجود الفلسطينى

الرئيس الإسرائيلى يزور اليونان وقبرص لبحث سبل تعزيز العلاقات