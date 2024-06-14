الجمعة 14 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

التخسيس وعلاج الإمساك.. وفوائد المشمش المجفف

المشمش المجفف
المشمش المجفف

فوائد المشمش المجفف، من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها يوميا باستخدام مؤشر البحث جوجل.

 

الدستور يستعرض خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر.

 

فوائد المشمش المجفف

فقدان الوزن 
أوضحت العديد من الأبحاث العلمية التى نشرت فى الكثير من المجلات الطبية أن  المشمش المجفف غني بالسعرات الحرارية، كما أنه  غني بالألياف الغذائية التي تساعد في فقدان الوزن عند تناولها باعتدال ضمن النظام الغذائي المتبع للتخسيس.

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أوضحت تلك الدراسات أن  الألياف الغذائية المتواجدة في المشمش المجفف تساهم  في فقدان الوزن من خلال

تقليل الشعور بالجوع والشعور بالشبع لفترات أطول.
تقليل كمية السعرات الحرارية المتناولة عند تناول المشمش المجفف كوجبة خفيفة بين الوجبات الرئيسية.
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علاج الإمساك
يحتوي المشمش المجفف على الألياف، مثل التي تساعد في علاج الإمساك من خلال:

زيادة حجم البراز وتسريع مروره عبر القولون.
تعزيز عمل البكتيريا النافعة في الأمعاء.
تنظيم عمل الأمعاء، وعملية هضم الطعام.

اثالثا...لسيطرة على مستوى السكر في الدم
يساعد المشمش المجفف في السيطرة على نسبة السكر في الدم، وذلك بعدة طرق.
يحتوي المشمش المجفف على نسب متوسطة من سكر الفركتوز، ويساعد هذا النوع من السكريات في السيطرة على مستوى السكر في الدم بعد الوجبات.
كما يقي المشمش المجفف من مضاعفات مرض السكري على المدى البعيد، وذلك لاحتوائه على مضادات الأكسدة، مثل الفلافونويدات.

ولكن يجدر الإشارة إلى أن المشمش المجفف التجاري يحتوي على نسب عالية من السكر، لذلك من المهم تناوله باعتدال لتجنب الارتفاع المفاجئ في سكر الدم.

تعزيز صحة العيون
يحتوي المشمش المجفف على مجموعة من العناصر المهمة لصحة العيون 
تساعد هذه العناصر في الوقاية من مرض الساد، أو الماء البيضاء في العين والعمى الليلي.

تقوية العظام

يساعد المشمش المجفف في تحسين كثافة العظام، وبالتالي الوقاية من هشاشة العظام والكسور، وذلك لاحتوائه على البورون

فوائد المشمش المجفف الأخرى
من فوائد المشمش المجفف أيضًا أنه يعمل على:

علاج فقر الدم:
يساعد المحتوى الكبير من الحديد في المشمش المجفف في علاج فقر الدم  كما أنه يحتوي على الفيتامين C، والنحاس، الذي يعزز من امتصاص الحديد.

تعزيز صحة الجلد: 
يحتوي المشمش المجفف على البيتا كاروتين، الذي يتحول إلى فيتامين A في الجسم، وهو من الفيتامينات المهمة لصحة الجلد.
يخفض من ضغط الدم المرتفع:
يحتوي المشمش المجفف على البوتاسيوم، الذي يساهم في خفض ضغط الدم المرتفع.
يعزز من صحة المناعة:
يحتوي المشمش المجفف على الفيتامين A، ومضادات الأكسدة التي تقوي من المناعة وتقي من الالتهابات والعدوى.

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