نقاد يحللون رؤية أميرة وأميمة للعالم في منتدى الاستقلال.. الثلاثاء

يقيم منتدى الاستقلال الثقافى ندوة بعنوان "كيف ترى الكاتبة المصرية عالمها؟"، لمناقشة مجموعتين قصصتين للكاتبة أميرة بدوى وأميمة صبحي، حيث تقوم الكاتبة الكبيرة سلوى بكر بتحليل رؤية الكاتبة أميرة بدوى في مجموعتها القصصية "ست زوايا للصلاة"، ويقوم الناقد المعروف محمد سليم شوشة بتحليل رؤية أميمة صبحي في مجموعتها " رؤى المدينة المقدسة"، و يديرها الشاعر أحمد سراج، في تمام السادسة مساء الثلاثاء الموافق 22 من فبراير 2022.

الجدير بالذكر أن المجموعتين صادرتان عن دار العين للنشر والتوزيع، وأن أميرة بدوي قاصة ومترجمة صدر لها: "ست زوايا للصلاة، مجموعة قصصية، دار العين للنشر"، وفي مجال الترجمة العربية قدمت "تائهة في الحي الإسباني، هيدي جودريتش، منشورات إييدي".والترجمة العربية لرواية أورلاندو- فيرجينيا وولف، دار العين للنشر، الترجمة العربية لرواية غرفة يعقوب- فيرجينيا وولف، المتنبي للترجمة والنشر.

أميمة صبحي كاتبة ومترجمة ترجمت "عقول مريضة" للباحث الهولندي دوي درايسا، ورواية "إلينج" للكاتب النرويجي انجفار أميرشن عن دار العربي، وشاركت في سلسلة حواديت للأطفال التابعة للهيئة العامة للكتاب بقصة "الفتاة التي حبست العاصفة".

يذكر أن منتدى الاستقلال نشاط ثقافي يتضمن لقاءات تدور حول محاور منها:

(1) نصوص لافتة: ويناقش الأعمال الثقافية التي حققت صدى طيبًا.

(2) أدباء عرب: ويستضيف كتاب من مختلف الأقطار العربية.

(3) المبدع أولا: ويحرص على إبراز وجوه الإبداع الأدبي لدى الكتاب الذين يجمعون بين الإبداع والنقد والترجمة.

(4) علامات ثقافية: ويستضيف الكتاب أصحاب المشروعات المميزة.

(5) شهادة امتنان: ويستضيف الأنشطة الثقافية المؤثرة والفعالة.

يدير المنتدى الشاعر والكاتب أحمد سراج، ويقام في مركز الاستقلال للبحوث والدراسات الذي يديره الدكتور جمال زهران أستاذ العلوم السياسية ومقرر لجنة السياسات بالمجلس الأعلى للثقافة، والمنتدى مكرس لدعم الثقافة العربية، ولزيادة الترابط بين أقطارها ومبدعيها ونقادها، وللموازنة بين مناقشة الأعمال الأدبية، والاحتفاء بالكتاب الكبار ودعم الأقلام الإبداعية والنقدية الجديدة.