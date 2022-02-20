الأحد 20 فبراير 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تحقيقات خطف سيدة بالمعادي: المتهم استغل عمله لديها واتفق مع آخرين على الجريمة

خطف سيدة بالمعادي
خطف سيدة بالمعادي

كشفت تحقيقات النيابة العامة أن السائق المتهم بخطف سيدة في المعادي، اعترف أنه اتفق مع آخرين لاختطاف المجني عليها مستغلا عمله لديها لمروره بضائقة مالية، حيث اختطفوا السيدة واحتجزوها بمكان نائي للحصول على فدية، بعد علمه بثرائها.

تلقى قسم شرطة المعادي بمديرية أمن القاهرة بلاغا من إحدى السيدات "تحمل جنسية إحدى الدول" ومقيمة بدائرة القسم، حيث قررت أنه حضر أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة المعصرة "له معلومات جنائية " ويعمل سائقا لدى شقيقتها، وأفاد بأنه حال سيره وبصحبته الأخيرة بدائرة القسم، بالسيارة قيادته "ملك الأخيرة" فوجئ بقيام 3 أشخاص مجهولين ، قاموا باستيقافهما واصطحابهما داخل السيارة قيادته كرهاً عنهما وتوجهوا لشقة كائنة بدائرة قسم شرطة حلوان، وقاموا باحتجاز شقيقتها وصرفه عقب مساومته على دفع مبلغ مالي نظير إطلاق سراح المجنى عليها ، فقامت بتسليمه المبلغ المالي، وعقب استلامهم المبلغ المالي قاموا بصرفهما وعلل قيامهم بذلك لوجود خلافات مالية بينهم وبين نجل شقيقتها .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة سائق المجني عليها المشار إليه، بالاشتراك مع ثلاثة أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية".

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين وبحوزتهم (طبنجة صوت) وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وقرر الأول بأنه نظراً لمروره بضائقة مالية وعلمه بثراء المجنى عليها خطط لارتكاب الواقعة ، وفى سبيل ذلك استعان بباقي المتهمين لتنفيذ مخططه واحتجاز المجنى عليها بشقة ملك أحد المتهمين وارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأضاف باختلاقه واقعة وجود خلافات مالية بين المتهمين ونجل المجنى عليها للحيلولة دون ضبطه ، وبمواجهة باقي المتهمين بما جاء بأقوال المتهم الأول أيدوها ، وتم بإرشادهم ضبط المبلغ المالي المستولى عليه بمسكن المتهم الأول فتم حبسهم.

النيابة العامة خطف سيدة المعادى المتهم قسم شرطة المعادي

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