شكرا مصر.. سفير بريطانيا بالقاهرة: تشرفت بزيارة قبة الإمام الشافعي

أعرب السفير البريطانى بالقاهرة جاريث بايلى، عن سعادته بما شاهده في القاهرة، جاء ذلك خلال زيارته لـ" قُبة الإمام الشافعي"، التي وصفها بالرائعة.

وقال جاريث بايلى، عبر حسابه الرسمى بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "تشرفت أمس بزيارة قُبة الإمام الشافعي الرائعة، يا له من مكان روحاني جدًا! وهو أيضًا مثال آخر على التصميم المعماري الرائع للقاهرة الإسلامية، شكرًا لمصر، وشكرًا للقاهرة!".

كما أشاد السفير البريطاني في مصر، بأداء الطيار وليد مراد، قائد رحلة مصر للطيران رقم "MS777" من طراز البوينغ "B787-9Dreamliner" المتجهة إلى مطار هيثرو بلندن أمس وطاقم الرحلة المعاون له لتعاملهم بحرفية ومهارة عالية أثناء هبوط الطائرة بمطار هيثرو وسط ظاهرة جوية غير مسبوقة شهدتها بريطانيا خلال الساعات الماضية".

وقال في تغريدته: "أسوأ عاصفة منذ عقود؟ مافيش مشكلة! ..الطيار وليد مراد من مصر للطيران @EgyptAir بيورينا طريقة الهبوط في الظروف دي".

وكانت السفارة البريطانية، أعلنت في وقت سابق، على حسابها على موقع "فيسبوك" أن السفير البريطانى بالقاهرة، جاريث بايلي، زار العاصمة الإدارية الجديدة، وشاهد بنفسه التقدم المذهل الذي يتم إحرازه في إنشاء المدينة الذكية الجديدة في مصر.

والتقى السفير برئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، اللواء أحمد عابدين، للاستماع إلى كيفية تنفيذ الخطط لمدينة ذكية ومستدامة بالكامل، مع روابط نقل خضراء وطاقة متجددة.

وقالت السفارة على حسابها: "يعد المونوريل الجديد المزود بعربات مصنوعة في بريطانيا جزءًا أساسيًا من النقل النظيف والأخضر المتاح في العاصمة 280 عربة عالية التقنية قادمة من ديربي، إنجلترا إلى القاهرة، مع وجود أول عربة بالفعل في الموقع - تربط العاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة وتسمح للعمال والمقيمين بالتحرك والتنقل بأمان وبشكل مستدام".

وفي وقت سابق، بحث السفير البريطاني لدى القاهرة، جاريث بيلي، مع فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، التعاون الوثيق بين بلاده والأزهر في الحوار بين الأديان والتبادل الثقافي، مضيفًا: "يساعد برنامجنا، مِنَح الأزهر، الطلاب الأزهريين علي استكمال دراسة الدكتوراه في المملكة المتحدة بشكل يساعد على تشجيع الحوار ويصنع من الطلاب قادة للمستقبل".

وأكد السفير البريطاني في القاهرة في تدوينة عبر حسابه على "تويتر" أنه تحدث مع الإمام الأكبر عن الدور الحيوي للأزهر في بناء حوار بين الدين وصناعة القرار في زمن الكورونا وتغير المناخ، والذى بات أهم من أي وقت مضى، على حد قوله.