الأحد 20 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

الرياح تدمر أسطح 27 منزلًا فى ماليزيا

الرياح في ماليزيا
الرياح في ماليزيا

تسببت شدة الرياح، الأحد، في تدمير أسطح 27 منزلاً في قرية سكوداي كيري بمدينة جوهر بهرو عاصمة ولاية جوهر الماليزية.

وقال إدريس رحمات، 51 عامًا، أحد المتضررين من الرياح القوية "هذه المرة، كانت الأمور أسوأ مقارنة بما حدث الشهر الماضي".

ونقلت صحيفة نيو ستريتس تايمز الماليزية عن رحمات قوله "فجأة، سمعت صوت رياح قوية ثم أطاحت الرياح بسطح منزلي. كما أطاحت الرياح بسطح جيراني أيضا".

وتابع رحمات "خلال حادث الشهر الماضي، خسرت نحو 3000 رينجت ماليزي (ما يعادل نحو 717 دولارا أمريكيا) وحدث نفس الشيء مجددا اليوم.

أضاف "هذه المرة، نأمل أن تتقدم بعض الأحزاب وتقدم لنا المساعدة لإصلاح الأسطح التي دمرت".

في غضون ذلك، قال زهاري حسن عمدة قرية سكوداي كيري "ننصح جميع الضجايا بتقديم تقرير للشرطة.. حتى الآن، جميعهم سالمون ولم يتم تسجيل أي إصابات".

على صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة الماليزية عن تلقي 383 ألفًا و165 طفلًا في ماليزيا تتراوح أعمارهم ما بين 5 و11 عامًا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا (كوفيد-19) حتى أمس الجمعة، بنسبة بلغت أكثر من 10 % من عدد الأطفال في ماليزيا.

وذكرت وكالة الأنباء الماليزية، السبت، وفقًا لوزارة الصحة - أن 2 مليون و798 ألفًا و368 شخصًا من الذين تتراوح أعمارهم ما بين 12 و17 سنة تلقوا الجرعة الثانية، بينما تلقى 2 مليون و881 ألفًا و894 شخصًا الجرعة الأولى فيما تم إعطاء 13 مليونًا و844 ألفًا و963 شخصًا جرعة ثالثة معززة لفئة البالغين حتى  الجمعة.

فيما سجلت السلطات الصحية في ماليزيا، إصابة 22 ألفًا و133 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

رئيس التحرير

وائل لطفي

عن التنويريين وإليهم

الأكثر قراءة

«شبورة مائية».. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الإثنين

مصر: بدء تشغيل إثيوبيا لسد النهضة خطوة أحادية.. وخرق لاتفاق إعلان المبادئ

استبعاد أحمد عثمان أحمد من انتخابات نقابة المهندسين

«تكدير السلم الاجتماعي».. رفع دعوى قضائية لوقف برنامج إبراهيم عيسى

مصدر بـ«الأوقاف» يوضح حقيقة إقامة التراويح فى رمضان

حجز متهم بقتل جاره بـ7 طعنات في المنتزه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد سمير الخطيب

هل تخلى الناقد المسرحى عن دوره؟

محمد العسيري

حرب الكركمين.. قنديل أم هاشم سابقًا

عبدالوهاب داود

«الترند».. فخ يبرع فيه «الإخوان المنبوذون» فاجتنبوه

ماجد حبته

التاريخ الطويل لقاهر العاصفة

القس. رفعت فكرى

لنزرع الحب!

مؤمن المحمدي

جلابية مزاد

حسين دعسة

الوصاية الهاشمية تحمي القدس.. رؤى يعززها البرلمان العربي ومجموعة ميونخ

د.أحمد الخميسى

البدين والنحيف والضرب على خفيف

صور

صور من أول أيام الدراسة بـ«الترم الثاني»

ورد القناطر.. هدايا العشاق فى «الفالنتين داى»

الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأوقاف

محطة تل أبيب

المزيد

جانتس: لا يمكننا تجاهل الوجود الفلسطينى

الرئيس الإسرائيلى يزور اليونان وقبرص لبحث سبل تعزيز العلاقات

الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تتعمد تغييب البعد السياسي للقضية