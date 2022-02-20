الرياح تدمر أسطح 27 منزلًا فى ماليزيا

تسببت شدة الرياح، الأحد، في تدمير أسطح 27 منزلاً في قرية سكوداي كيري بمدينة جوهر بهرو عاصمة ولاية جوهر الماليزية.

وقال إدريس رحمات، 51 عامًا، أحد المتضررين من الرياح القوية "هذه المرة، كانت الأمور أسوأ مقارنة بما حدث الشهر الماضي".

ونقلت صحيفة نيو ستريتس تايمز الماليزية عن رحمات قوله "فجأة، سمعت صوت رياح قوية ثم أطاحت الرياح بسطح منزلي. كما أطاحت الرياح بسطح جيراني أيضا".

وتابع رحمات "خلال حادث الشهر الماضي، خسرت نحو 3000 رينجت ماليزي (ما يعادل نحو 717 دولارا أمريكيا) وحدث نفس الشيء مجددا اليوم.

أضاف "هذه المرة، نأمل أن تتقدم بعض الأحزاب وتقدم لنا المساعدة لإصلاح الأسطح التي دمرت".

في غضون ذلك، قال زهاري حسن عمدة قرية سكوداي كيري "ننصح جميع الضجايا بتقديم تقرير للشرطة.. حتى الآن، جميعهم سالمون ولم يتم تسجيل أي إصابات".

على صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة الماليزية عن تلقي 383 ألفًا و165 طفلًا في ماليزيا تتراوح أعمارهم ما بين 5 و11 عامًا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا (كوفيد-19) حتى أمس الجمعة، بنسبة بلغت أكثر من 10 % من عدد الأطفال في ماليزيا.

وذكرت وكالة الأنباء الماليزية، السبت، وفقًا لوزارة الصحة - أن 2 مليون و798 ألفًا و368 شخصًا من الذين تتراوح أعمارهم ما بين 12 و17 سنة تلقوا الجرعة الثانية، بينما تلقى 2 مليون و881 ألفًا و894 شخصًا الجرعة الأولى فيما تم إعطاء 13 مليونًا و844 ألفًا و963 شخصًا جرعة ثالثة معززة لفئة البالغين حتى الجمعة.

فيما سجلت السلطات الصحية في ماليزيا، إصابة 22 ألفًا و133 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).