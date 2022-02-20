الأحد 20 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

اتفاقيات ودعم متبادل.. تاريخ العلاقات الاقتصادية بين مصر والكويت

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأحد، مرزوق الغانم، رئيس مجلس الأمة الكويتي، بحضور الدكتور حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس رحب برئيس مجلس الأمة الكويتي وطلب نقل التحيات إلى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت، والشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت، مشيداً بمتانة وقوة العلاقات المصرية الكويتية وما تتميز به من خصوصية، مؤكدًا حرص مصر على تطوير التعاون الوثيق والمتميز بين البلدين على شتي الأصعدة، بما فيها تعزيز العلاقات البرلمانية المتبادلة بما يساهم في الارتقاء بالتعاون القائم بين الدولتين على المستويين الرسمي والشعبي.

وترصد “الدستور” أبرز ملامح العلاقات الاقتصادية بين مصر والكويت.

تم الاتفاق على إنشاء مجلس للتعاون المصرى الكويتى في 30 نوفمبر 2014  من رجال القطاع الخاص بالبلدين بهدف تسريع وتيرة التعاون الاقتصادى والاستثمارى بين البلدين، وفى 18 فبراير 2015 أصدر وزير التجارة والصناعة قراراً بتشكيل الجانب المصرى فى مجلس التعاون الاقتصادى المصرى الكويتى روعى فى تشكيل المجلس الجديد أن يضم العديد من القطاعات المتنوعة والأنشطة الواعدة التى لديها فرصاً كبيرة للمساهمة فى نمو وتوسيع العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية بين مصر والكويت، ونص القرار على ان يرفع رئيس الجانب المصرى تقريراً دورياً نصف سنوى عن جهوده ونشاطه الى وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة يتضمن نشاطات ومقترحات وخطط المجلس المستقبلية لتنمية المصالح المشتركة بين مصر والكويت .     
- بلغ حجم التبادل التجارى بين مصر والكويت 4 مليارات دولار خلال العام المالى 2018/2019 .
- كما أن هناك عدد من المذكرات والاتفاقات التي وقعت بين البلدين:

شهدت المراسم الختامية لأعمال الدورة الثانية عشرة للجنة المصرية الكويتية المشتركة التوقيع على ما يلي :    

- مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الكويت للتعاون في المجال الأمني .

- برنامج تنفيذي لمذكرة التفاهم بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الكويت في مجال الرياضة للأعوام 2019 – 2020 – 2021 

- برنامج تنفيذي للتعاون الفني في مجالات القوى العاملة .        

- برنامج تنفيذي للتعاون الفني بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الكويت بشأن التعاون في المجال الثقافي بشأن الأعوام 2019-2021 .    
- مذكرة تفاهم بين وزارة القوى العاملة بجمهورية مصر العربية والهيئة العامة للقوى العاملة بدولة الكويت بشأن ربط أنظمة القوى العاملة بين البلديّن إلكترونياً لعامي 2021/2019 .

- البرنامج التنفيذي بين الحكومة المصرية ونظيرتها بالكويت في مجال التربية والتعليم للأعوام 2021/2019 .        

- مشروع برنامج تنفيذي للتعاون في المجال الإعلامي بين حكومة مصر وحكومة الكويت للأعوام 2021/2019 .  

- برنامج تنفيذي في مجال التعليم العالي بين وزارتي التعليم بين حكومة البلدين للأعوام 2021/2019 . 

- محضر اللجنة العليا المصرية الكويتية المشتركة الثانية عشرة بالكويت.

التعاون الاقتصادى عبد الفتاح السيسي مذكرة تفاهم الكويت السيسي لقاء

رئيس التحرير

وائل لطفي

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