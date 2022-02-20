استمرار حبس المتهمين بسرقة الهواتف المحمولة في المطرية

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح المطرية، اليوم، حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "الخطف"، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة قيام شخصين "لأحدهما معلومات جنائية"، مقيمين بدائرة القسم، بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "الخطف" باستخدام مركبة "توك توك".

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما حال استقلالهما مركبة "توك توك" ملك وقيادة أحدهما والمستخدمة في ارتكاب وقائع السرقة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب عدد 7 حوادث سرقة بذات الأسلوب، وأقرا بتصرفهما في الهواتف المستولى عليها بالبيع لدى عميلهما "سيء النية"- مقيم بدائرة القسم، حيث تم ضبطه وبحوزته كافة الهواتف المحمولة المستولى عليها، وكذا عدد 5 هواتف محمولة مختلفة الأنواع "مجهولة المصدر".

كما اعترف المتهمان بأنها من متحصلات وقائع سرقة، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على الهواتف، واتهموهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات.