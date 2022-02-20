الأحد 20 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التصريح بدفن جثة عاطل أُصيب بطلق نارى فى مشاجرة بقنا

جثة
جثة

أمرت النيابة العامة في قنا، اليوم الأحد، بالتصريح بدفن جثة عاطل أُصيب بطلق ناري في مشاجرة، عقب تشريح الجثة وإعداد تقرير حول الواقعة، وتسليم الجثة لذويها، في مركز نجع حمادي.

ولقى عاطل مصرعه، بطلق ناري في مشاجرة، بسبب خلافات بقرية بهجورة التابعة لمركز نجع حمادي شمالي محافظة قنا.

وتلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد بمصرع (خميس.ح)، البالغ من العمر 30 عامًا، بعد إصابته بطلق ناري في خلافات مع آخر، في قرية بهجورة بنجع حمادي شمال قنا. 

وكشفت التحريات الأولية، أن العاطل لقى مصرعه في مشاجرة مع آخر بسبب خلافات على الشابو المخدر والشراء والبيع. 

وتم نقل الجثة إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

النيابة العامة في قنا مشاجرة تشريح الجثه مركز نجع حمادي حول الواقعة طلق ناري عاطل لتحريات الأولية

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