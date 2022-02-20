المؤبد لسائق والمشدد 10 سنوات لوالده لاستعراض القوة والقتل بدار السلام

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح بمعاقبة سائق بالسجن المؤبد ومعاقبة والده بالسجن المشدد 10 سنوات لاتهامهما باستعراض القوة والعنف وقتل ضحية نتيجة إجرامهما بدار السلام.

وصدر الحكم برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حامد راشد، ومحمد الشرقاوي، وسالي الصعيدي الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة.

وكشف أمر إحالة المتهمين، وهما كل من "أسامة .س"، سائق ووالده "سيد .ب" عامل إلى محكمة الجنايات، بأنهما بدائرة قسم شرطة دار السلام بمحافظة القاهرة استعرضا القوة واستخدما العنف قبل المجني عليهم مصطفي جمال وطارق سيد وأيا من تسوقه الظروف من الإناس أمامهما للحيلولة دون بلوغهما تغريمهما قاصدين ترويعهم وتخويفهم وإلحاق الأذى بهم والتأثير على إرادتهم وفرض السطو عليهم محضرين لغرضهما المنشود سلاحاً ناريا، وما إن وطات أقدامهم مسرح الواقعة وحال تواجد المجني عليه الأول عاثا في الأرض فسادًا قاصدين غلبة الشيطان مطلقاً الأول من سلاحه الأعيرة النارية في الفضاء تارة وصوب المجني عليه الأول تارة أخرى، فكان من شأن ذلك إلقاء الرعب في نفوسهم والمساس بحريتهم وتكدير الأمن والسكينة العامة وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر.

وقد ارتبطت تلك الجريمة بأنهم في ذات المكان والزمان قتلا المجني عليه مصطفي جمال عمداً إبان قيامهما بالأفعال موضوع التهمة الأولي، وعلي إثر مشاجرة بينهما وبين المجني عليه وما إن ظفرا به أطلق الأول بواسطة سلاحه الناري فرد خرطوش عيارا ناريا صوبه غير عابئ بإنهاء حياته، بل مرحباً بذلك قاصدين قتلا فأصابت مقذوفاته الرشيه صدر المجني عليه فأحدثت به الإصابات التي أثبتها تقرير الصفة التشريحية، والتي أنهت حياته حال تواجد والد المتهم الأول على مسرح الجريمة للشد من أزره وعلى النحو المبين بالتحقيقات.

وكشفت أدلة الشهود بالقضية، حيث شهد "شعبان .ع"، سائق، بأنه وحال تواجده بمسرح الجريمة أبصر مشاجرة بين طرفي الواقعة، والتي على أثرها قام المتهم الأول بإشهار سلاح ناري فرد خرطوش ممسكاً إياه بيده مطلقاً منه عيارا ناريا في الفضاء واتبعه بعيار آخر صوب المجني عليه فأرداه قتيلاً حال تواجد المتهم الثاني والده للشد من أزره، وأضاف بكون المتهمين من سيئي السمعة ومعتادي فرض السيطرة وأعمال البلطجة على جميع قاطني سكنهما، كما شهد 3 آخرون بمضمون ما شهده.

وأكدت شهادة مجري التحريات بالقضية ضابط بمباحث قسم دار السلام بأن دلته تحرياته إلى صحة حدوث الواقعة على إثر مشاجرة فيما بين الطرفين وأن المتهم الأول هو محدث إصابة المجني عليه مستخدما سلاحا ناريا فرد خرطوش وكان برفقته المتهم الثاني على مسرح الجريمة للشد من أزره و بانتقاله إلى مسرح الجريمة تمكن من ضبط المتهمين بحوزة الأول سلاح ناري فرد خرطوش بداخله فارغ لطلقة خرطوش وبتفتيشه عثر على الذخائر خاصته وأقر المتهمون بارتكابهما الواقعة قاصدين إزهاق روح المجني عليه.