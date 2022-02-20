محافظ القاهرة يتابع انتظام الدراسة.. ويؤكد البدء دون معوقات

تابع اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، انتظام سير العملية التعليمية بمدارس القاهرة المختلفة مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني، وذلك من خلال غرفة عمليات المحافظة والمرتبطة بغرفة عمليات مديرية التربية والتعليم.

وأكد المحافظ بدء الدراسة بجميع المدارس دون أي عقبات أو مشاكل لجميع المراحل للتعليم العام والفني، بإجمالي عدد طلاب أكثر من ٢ مليون طالب.

وشدد اللواء محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء وهيئة النظافة وشرطة المرافق باستمرار حملات رفع الإشغالات وبؤر الباعة الجائلين وتكثيف النظافة بمحيط المدارس الخارجي، مؤكداً دور مديري الإدارات والمدارس فى الاهتمام بالنظافة العامة داخل الفصول وسلامة الإضاءة وكفاءة الإنارة وتوافر التهوية الجيدة وسلامة مقاعد التلاميذ وزجاج النوافذ وصيانة دورات المياه، وكذلك تطهير خزانات المياه أعلى المدارس حرصاً على صحة وسلامة وراحة التلاميذ والمدرسين ولتوفير الجو الملائم لإتمام العملية التعليمية بنجاح.

كما أشار المحافظ إلى ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية والالتزام بارتداء الكمامة، وكذلك الالتزام بالتباعد حرصا على صحة الطلاب والمعلمين.

كان شهد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بالملاعب المفتوحة بمدينة الأسمرات ٣ نهائي كرة القدم لختام الدورة الرياضية التي نظمتها محافظة القاهرة خلال إجازة نصف العام بين أبناء أندية المدن الجديدة التى أقامتها الدولة بديل العشوائيات (الأسمرات، أهالينا، روضة السيدة، المحروسة، معًا).

وقام محافظ القاهرة بتوزيع الكئوس والميداليات على الفرق الفائزة بحضور م . خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق التنمية الحضارية، وم. إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، وم. جيهان عبدالمنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، واللواء إبراهيم عوض السكرتير العام المساعد لمحافظة القاهرة، ود. سيد حزين مدير مديرية الشباب والرياضة ، ورؤساء المدن الجديدة.

وأكد محافظ القاهرة أن القضاء على العشوائيات من أهم المشروعات التي تبرز اهتمام الدولة بالمواطن وحرص القيادة السياسية على توفير الحياة الكريمة والبيئة الصحية له مما يسهم في خلق جيل قوي نفسيا وبدنيا، ويعمق لديه قيم الانتماء.